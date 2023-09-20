الملك يهنئ جمهورية مالطا بذكرى الاستقلال

الملك يهنئ جمهورية مالطا بذكرى الاستقلال
التاريخ
9/20/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جورج فيلا رئيس جمهوريـــــة مالطا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
.. وجلالته يهنئ الحاكم العـام لبليـز بذكرى الاستقلال
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة فرويلا تزالام الحاكم العـام لبليـز بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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