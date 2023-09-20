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الملك يهنئ جمهورية مالطا بذكرى الاستقلال

9/20/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬جورج‭ ‬فيلا‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوريـــــة‭ ‬مالطا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬



.. وجلالته يهنئ الحاكم العـام لبليـز بذكرى الاستقلال

بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬فرويلا‭ ‬تزالام‭ ‬الحاكم‭ ‬العـام‭ ‬لبليـز‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلادها‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامتها‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭. ‬

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