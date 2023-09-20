الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان أرمينيا بذكرى الاستقلال

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فاهاكن‭ ‬خاتشاتوريان‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أرمينيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬جمهورية‭ ‬أرمينيا‭.‬