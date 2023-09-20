((الأشغال)) و((الشباب)) وشركة يوسف بن أحمد كانو يوقعون اتفاقية إنشاء مركز شريفة كانو للفنون

((الأشغال)) و((الشباب)) وشركة يوسف بن أحمد كانو يوقعون اتفاقية إنشاء مركز شريفة كانو للفنون
التاريخ
9/20/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال وروان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب والسيد خالد محمد كانو رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو اتفاقية تعاون مشتركة لبناء مركز شريفة كانو للفنون بمحافظة المحرق.
ويهدف المركز إلى استقطاب المواهب الشبابية البارزة في مجال الفنون والعمل على صقلها وتطوير مهاراتها وقدراتها والارتقاء بها وتسليط الضوء عليها بالإضافة إلى تزويدهم بالخبرات والمعلومات عبر برامج وورش عمل ومبادرات تصمم بطريقة عصرية فضلاً عن توفير فرص التدريب بشكل مستمر.
وذكر وزير الأشغال أن المركز الفني يأتي امتداداً لدعم عائلة كانو للحركة الفنية والثقافية والاجتماعية في مملكة البحرين، مشيداً بدعم شركة يوسف بن أحمد كانو للأعمال الخيرية والإنسانية ومساهمتها في بناء وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في مملكة البحرين.
وأضاف أن المركز سيساهم في دعم الشباب البحريني نحو شق طريقهم في مجال الفنون لتطوير مهاراتهم، وفسح المجال لهم لعرض أعمالهم الفنية، ومنحهم فرصاً مميزة لتأهيلهم بشكل أكبر وتزويدهم بكافة الإمكانيات لإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وذلك من أجل رفع مستوى مهارات الشباب الفنية مما يساهم في خلق كوادر بحرينية مؤهلة للمشاركة بفعالية في التنمية الشاملة للمملكة.
وأكد على أن وزارة الاشغال ستقدم كافة الدعم لإنشاء مركز شريفة كانو للفنون من خلال الإشراف على مراحل إعداد التصاميم والرسومات الهندسية، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال التنفيذ لمركز الفنون، حيث سيتم الاعلان عن مسابقة معمارية لإعداد التصاميم والتصورات الأولية للمركز، وسيكون المجال مفتوحاً لطلبة العمارة بكليات الهندسة، أو الخريجين أو الشباب المعماريين أو المهنيين أو المكاتب الهندسية المشاركة فيها، بهدف تحفيزهم وتشجيعهم.
ومن جانبها أشادت وزيرة شؤون الشباب بالشراكة الاستراتيجية مع شركة يوسف بن أحمد كانو التي تعتبر من الشركات الوطنية الرائدة في المسؤولية المجتمعية والتي وضعت مسألة الارتقاء بالشباب البحريني ضمن استراتيجيتها وأولوياتها، والعمل على توفير حواضن شبابية قادرة على احتضان الشباب والتركيز على إبراز المواهب.
وأكدت وزيرة شؤون الشباب على أهمية بناء مركز شريفة كانو للفنون، هذا الصرح الشبابي المتميز الذي سيعزز مسيرة القطاع الشبابي في المملكة عبر تسخيره لتطوير قدرات الشباب في مجال الفنون وإبراز تلك المواهب فضلاً عن احتواء الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال مركز متكامل تتوافر فيه كافة السبل لاكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية.
وبينت وزيرة شؤون الشباب أن مركز شريفة كانو للفنون سيقام على أرض مملوكة لوزارة شؤون الشباب في محافظة المحرق وذلك في إطار دعمها للقطاع الشبابي في المملكة وتوفير فرص التقدم للشباب مشيرة الى أن إطلاق مسابقة لإعداد تصاميم المركز يؤكد التوجهات نحو منح الشباب فرصة المساهمة في هذا المركز باعتبارهم الأقدر على توصيف احتياجاتهم كما يثبت أن المركز «من الشباب وإلى الشباب».
من جانبه أكد خالد محمد كانو ان الاتفاقية تأتي تأكيداً لما توليه الشركة من اهتمام خاص لدعم
المبادرات الفنية الرائدة،
مشيراً إلى أن مركز شريفة كانو للفنون يعد الأول من نوعه في المملكة، حيث يهدف المركز إلى تحفيز الشباب لاستثمار أوقاتهم في تنمية مواهبهم الفنية، وإيجاد بيئة حاضنة لتطوير هذه المهارات، وإعداد فنانين محترفين للمنافسة في سوق العمل، وحصر قاعدة بيانات للمواهب الفنية، بالإضافة إلى إظهار النتاجات الفنية التي تبرز الهوية البحرينية، مضيفاً أن الشركة تدرك أهمية القطاع الفني حيث أصبح واحداً من المجالات الواعدة في مجال الأعمال والاستثمار، وتوليد فرص العمل، مؤكداً أن مركز شريفة كانو للفنون سيعمل على دعم المواهب الفنية وتحويلها إلى مؤسسات أعمال قائمة بذاتها، مع إمكانية أن يتحول المركز إلى جهة أكاديمية تمنح شهادات معتمدة في التخصصات المختلفة وتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأكد كانو حرص الشركة على تعزيز الشراكة مجتمعية مع المؤسسات الحكومية في شتى المجالات، وبالأخص مع وزارة شئون الشباب لما تقدمه هذه الوزارة من مبادرات هادفة لاحتضان ورعاية المواهب الشبابية عبر حزمة من البرامج المتميزة تعكس توجهات القيادة الحكيمة.
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