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((الأشغال)) و((الشباب)) وشركة يوسف بن أحمد كانو يوقعون اتفاقية إنشاء مركز شريفة كانو للفنون

9/20/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مشتركة‭ ‬لبناء‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

ويهدف‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬صقلها‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتها‭ ‬وقدراتها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬ومبادرات‭ ‬تصمم‭ ‬بطريقة‭ ‬عصرية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭. ‬

وذكر‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬الفني‭ ‬يأتي‭ ‬امتداداً‭ ‬لدعم‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬للحركة‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬والإنسانية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬نحو‭ ‬شق‭ ‬طريقهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وفسح‭ ‬المجال‭ ‬لهم‭ ‬لعرض‭ ‬أعمالهم‭ ‬الفنية،‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرصاً‭ ‬مميزة‭ ‬لتأهيلهم‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بكافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لإطلاق‭ ‬طاقاتهم‭ ‬الإبداعية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬الفنية‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬كوادر‭ ‬بحرينية‭ ‬مؤهلة‭ ‬للمشاركة‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬للمملكة‭.‬

وأكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬ستقدم‭ ‬كافة‭ ‬الدعم‭ ‬لإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬مراحل‭ ‬إعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬والرسومات‭ ‬الهندسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬التنفيذ‭ ‬لمركز‭ ‬الفنون،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬مسابقة‭ ‬معمارية‭ ‬لإعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬والتصورات‭ ‬الأولية‭ ‬للمركز،‭ ‬وسيكون‭ ‬المجال‭ ‬مفتوحاً‭ ‬لطلبة‭ ‬العمارة‭ ‬بكليات‭ ‬الهندسة،‭ ‬أو‭ ‬الخريجين‭ ‬أو‭ ‬الشباب‭ ‬المعماريين‭ ‬أو‭ ‬المهنيين‭ ‬أو‭ ‬المكاتب‭ ‬الهندسية‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيزهم‭ ‬وتشجيعهم‭. ‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬أشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتي‭ ‬وضعت‭ ‬مسألة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬وأولوياتها،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬حواضن‭ ‬شبابية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬الشباب‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭.‬

وأكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون،‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الشبابي‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬سيعزز‭ ‬مسيرة‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬تسخيره‭ ‬لتطوير‭ ‬قدرات‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬وإبراز‭ ‬تلك‭ ‬المواهب‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬احتواء‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬متكامل‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬لاكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭.‬

وبينت‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملوكة‭ ‬لوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعمها‭ ‬للقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬التقدم‭ ‬للشباب‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬مسابقة‭ ‬لإعداد‭ ‬تصاميم‭ ‬المركز‭ ‬يؤكد‭ ‬التوجهات‭ ‬نحو‭ ‬منح‭ ‬الشباب‭ ‬فرصة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬باعتبارهم‭ ‬الأقدر‭ ‬على‭ ‬توصيف‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬كما‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬‮«‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وإلى‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيداً‭ ‬لما‭ ‬توليه‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬لدعم‭
‬المبادرات‭ ‬الفنية‭ ‬الرائدة،‭
‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬لاستثمار‭ ‬أوقاتهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬مواهبهم‭ ‬الفنية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬لتطوير‭ ‬هذه‭ ‬المهارات،‭ ‬وإعداد‭ ‬فنانين‭ ‬محترفين‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وحصر‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬للمواهب‭ ‬الفنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬النتاجات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬القطاع‭ ‬الفني‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وتوليد‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬شريفة‭ ‬كانو‭ ‬للفنون‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الفنية‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسات‭ ‬أعمال‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬أكاديمية‭ ‬تمنح‭ ‬شهادات‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

وأكد‭ ‬كانو‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬وبالأخص‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الشباب‭ ‬لما‭ ‬تقدمه‭ ‬هذه‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬هادفة‭ ‬لاحتضان‭ ‬ورعاية‭ ‬المواهب‭ ‬الشبابية‭ ‬عبر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المتميزة‭ ‬تعكس‭ ‬توجهات‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭. ‬

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