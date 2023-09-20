الشيخة حصة بنت خليفة تنال لقب ((الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي الأهلي))

الشيخة حصة بنت خليفة تنال لقب ((الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي الأهلي))
التاريخ
9/20/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرّم وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، بمنحها وسام رائدة العمل الاجتماعي الأهلي في مملكة البحرين، وذلك في حفل التكريم الثاني للشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ الذي أقيم في العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.
وقد استلم التكريم بالنيابة أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. وبهذه المناسبة، أعربت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، عن بالغ فخرها وامتنانها بنيلها هذه الجائزة الرفيعة ممثلة عن مملكة البحرين، مهدية جائزة رائدة العمل الاجتماعي الأهلي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وقالت سموّها: «نستمد من قيادتنا الحكيمة كلّ معاني العطاء في جميع الميادين لدعمها وتشجيعها المستمر للأعمال الاجتماعية والأهلية ولما تقدمه لنا من أمثلة ناصعة في هذا المجال الإنساني، فهي قدوتنا في البذل من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون ما يقوم به رواد العمل الاجتماعي من أجلهم».
وتابعت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة بأنّ هذا التكريم سيكون دافعاً إضافياً لبذل المزيد من الجهد والإبداع في مجال التطوع والعمل الاجتماعي الأهلي خدمةً للوطن وأبنائه، مشيرة إلى أن أشكال العمل الاجتماعي الأهلي آخذة في التزايد والتنوع، وذاهبة إلى الإبداع والتجدد، وهذا الأمر يتيح لقطاع أكبر من المواطنين للانخراط في العمل الاجتماعي الأهلي. ويأتي هذا التكريم تثميناً لمسيرة سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة لما حققته من أهداف اجتماعية وإنسانية، وخصوصاً في قطاعي الناشئة والشباب، من حيث قيادتها لمؤسسة إنجاز البحرين، حيث بلغ عدد الطلبة الذين استفادوا من برامج إنجاز البحرين ما يقارب 615 ألف طالب وطالبة في الأعوام الـ 18 الماضية من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، والجامعات الوطنية والأهلية والأجنبية في مملكة البحرين، وذلك من خلال تنمية إذكاء روح المنافسة الحقيقية، وإطلاق الإبداع، وتحفيز طموحاتهم للانخراط في متطلبات الأسواق العالمية.
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