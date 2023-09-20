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الشيخة حصة بنت خليفة تنال لقب ((الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي الأهلي))

9/20/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرّم‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بمنحها‭ ‬وسام‭ ‬رائدة‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬الثاني‭ ‬للشخصيات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي؛‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬مسقط‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭.‬



وقد‭ ‬استلم‭ ‬التكريم‭ ‬بالنيابة‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعربت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخرها‭ ‬وامتنانها‭ ‬بنيلها‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬الرفيعة‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مهدية‭ ‬جائزة‭ ‬رائدة‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭.‬

وقالت‭ ‬سموّها‭: ‬‮«‬نستمد‭ ‬من‭ ‬قيادتنا‭ ‬الحكيمة‭ ‬كلّ‭ ‬معاني‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬لدعمها‭ ‬وتشجيعها‭ ‬المستمر‭ ‬للأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والأهلية‭ ‬ولما‭ ‬تقدمه‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬أمثلة‭ ‬ناصعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني،‭ ‬فهي‭ ‬قدوتنا‭ ‬في‭ ‬البذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭ ‬الذين‭ ‬يستحقون‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬أجلهم‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأنّ‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬سيكون‭ ‬دافعاً‭ ‬إضافياً‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوع‭ ‬والعمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬خدمةً‭ ‬للوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أشكال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬التزايد‭ ‬والتنوع،‭ ‬وذاهبة‭ ‬إلى‭ ‬الإبداع‭ ‬والتجدد،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يتيح‭ ‬لقطاع‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الأهلي‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تثميناً‭ ‬لمسيرة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬اجتماعية‭ ‬وإنسانية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيادتها‭ ‬لمؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬615‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬والجامعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والأهلية‭ ‬والأجنبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنمية‭ ‬إذكاء‭ ‬روح‭ ‬المنافسة‭ ‬الحقيقية،‭ ‬وإطلاق‭ ‬الإبداع،‭ ‬وتحفيز‭ ‬طموحاتهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬متطلبات‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

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