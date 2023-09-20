رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يثمّن مواقف البحرين الداعمة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يثمّن مواقف البحرين الداعمة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية
التاريخ
9/20/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، كلف فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته الصادقة لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء والازدهار، مثمنًا مواقف مملكة البحرين الداعمة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما تتسم به العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين من تميز وتطور وتعاون وثيق في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقد نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس، وتمنياتهما لفخامته موفور الصحة والعافية، وللجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق السلام والأمن والنماء.
من جانبه أعرب وزير الخارجية عن اعتزازه بمستوى العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونماء في شتى المجالات، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على الارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يحقق الأهداف المشتركة، معربا عن تمنياته لليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.
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