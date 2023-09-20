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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يثمّن مواقف البحرين الداعمة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية

9/20/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الدكتور‭ ‬رشاد‭ ‬محمد‭ ‬العليمي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬بالجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بنيويورك‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والسبعين‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬كلف‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬بالجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنياته‭ ‬الصادقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار،‭ ‬مثمنًا‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعمة‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬وتطور‭ ‬وتعاون‭ ‬وثيق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬خدمة‭ ‬لمصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬تحيات‭ ‬وتقدير‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية،‭ ‬وللجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والنماء‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لليمن‭ ‬الشقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭.‬

MENAFN20092023000055011008ID1107109631

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