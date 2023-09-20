كرامي فرنشايز ليس مجرد مطعم.. إنه ربع قرن من التميز

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جعفر كرامي: إكسبريس بوفيه أسرع خدمة خلال 3-4 ساعات
كرامي فرنشايز.. تؤمن بالشراكة المجتمعية
وتقدم الدعم المباشر لمختلف الأنشطة الرياضية
تتفرع مجموعة كرامي فرنشايز إلى عدة فروع كرامي كورنر ومن ضمن كرامي كورنر في منطقة سند، سار، جدعلي، زنج، قلالي، بوكوارة وجدعلي كرامي بروستد. كما تضم أقساماً أخرى مثل آي كرامي للتموين الخارجي إلى جانب آي كرامي المتخصص بتنسيق الحفلات والمناسبات. وتتميز العلامة التجارية لكرامي فرنشايز باللون الأخضر والذهبي.
«أخبار الخليج» كان لها لقاء مع جعفر كرامي المدير العام للشركة، الذي أكد أن الشركة تطلق العديد من الخدمات المميزة والجديدة مثل خدمة إكسبريس بوفيه التي تقدم مفهوما جديدا ومبتكرا للمناسبات الصغيرة والتجمعات البسيطة تشمل سخانات البوفيه التي يمكن للزبائن الاحتفاظ بها. حيث يمكن للزبائن الحصول على طلبهم بعد 3-4 ساعات من الطلب وسيكون جاهزاً على أكمل وجه ومنسقاً. ويمكن للشركات والوزارات الاستفادة أيضاً، كما يمكنهم اختيار أفضل الأطباق المنوعة من مجموعة كرامي فرنشايز إلى جانب خدمة الطباعة على السخانات بحسب الطلب.
رويال بوفيه
وبين جعفر كرامي: «تقدم كرامي باقات عديدة للمناسبات، يأتي في مقدمتها رويال بوفيه الذي يقدمه فرع الزنج لحفلات الزواج والخطوبة إلى جانب المناسبات الفخمة والكبيرة، وتتميز أطباقه بتنوعها وطعمها المميز على أيدي طهاة ماهرين، بالإضافة إلى التنسيق العصري على يد محترفين لهم لمساتهم الخاصة ما يضيف للمناسبات الرقي والجمال، ولهذا يكثر الطلب على هذه الخدمة من قبل البحرينيين لإحياء مناسباتهم الخاصة وعلى وجه الخصوص الزواج».
وأضاف: «يتيح بوفيه رويال الملكي خدمات وإمكانيات تجمع ما بين الفخامة والتنسيق والطعام الشهي في آن واحد، ونحن سعداء بمشاركتنا في حفلات الزواج للآلاف من الشباب البحريني الذي اختاروا خدمة الرويال ملكي بوفيه طوال 25 عاماً، وهذه شهادة لضمان جودة خدماتنا في ليلة العمر التي لا تنسى».
خدمة إكسبريس بوفيه
وحول خدمة إكسبريس بوفيه الجديدة والمبتكرة أضاف جعفر كرامي: «تقدم هذه الخدمة مفهوما عصريا مختلفا عن البوفيهات الكلاسيكية، ومغايرا عما اعتاد عليه الزبائن، وهي فكرة مبتكرة للعزائم الصغيرة والتجمعات البسيطة وهي شاملة لجميع أنواع التقديم وسخانات بوفيه ساخنة يمكن للزبون الاحتفاظ بها إلى جانب إمكانية طلبها خلال ساعات قليلة من بين 3-4 ساعات ويكون الطلب محضَرا على أكمل وجه بما يتناسب مع احتياجاتهم». وأشار قائلاً: «يمكن للشركات والوزارات الاستفادة أيضاً، كما يمكنهم اختيار أفضل الأطباق المنوعة من مجموعة كرامي فرنشايز مع توافر خدمة الطباعة على السخانات».
وأوضح: «كما نقدم باقة مختارة من الأطعمة الخفيفة والميني بايتس إلى جانب الديلوكس بوكس المتخصص بتقديم الضيافات الخفيفة والتوزيعات إلى جانب خدمة تجهيز وتنسيق حفلات الأعراس والطاولات والكراسي بما يرضي أذواق الزبائن».
صلصات مبتكرة
استطاعت كرامي أن تطلق مجموعة خط إنتاج محلي الصنع خاص بها ( QQ ) وهو مجموعة من الصلصات الخاصة لتبهير الأطعمة المختلفة في وقت قصير للغاية مثل: «صلصة الزعفران، صلصلة التندوري، صلصة شيش وأعشاب، حيث يمكن إضافتها إلى خلطات اللحم أو الدجاج والمأكولات البحرية وطهيها بعد نصف ساعة للاستمتاع بنكاتها المميزة بلمسات كرامي فرنشايز وبأقل جهد». ولفت جعفر كرامي: «تم إعداد هذه الصلصات بأعلى حرفية وإتقان إلى جانب توافرها بنكهات مختلفة ترضي جميع الأذواق، كما تتوافر هذه المجموعة في جميع نطاق البيع الخاصة بفروعنا المنتشرة في المملكة».
وأوضح: «نؤكد بواسطة خط الإنتاج هذا حرصنا على توفير منتجات ترضي كافة الأذواق وتتناسب مع احتياجات العائلة اليومية إلى جانب مساعدتهم في تسريع عملية الطهي في أقل وقت ممكن، ونسعى بشكل مستمر لتطوير ما نقدمه حتى نكون السباقين في هذا المجال».
وأكد جعفر كرامي: «منذ انطلاقتنا حتى يومنا هذا لا تزال الشركة تحافظ على جودة ونظافة الطعام الذي تتميز فيه أطباقنا إلى جانب المحافظة على الطعم الذي أعتاد عليه الزبون وأسعارنا المناسبة للجميع مقارنة بجودة الطعام الذي نقدمه والمواد الأولية المستخدمة في أطباقنا». وفي السياق ذاته بين: «تتخذ المجموعة سياستها الخاصة في تطوير منتجاتها ولها خطها الخاص بعيداً عن التقليد، فهذا ما يميزنا بكوننا السباقين في وضع بصمتنا الخاصة».
وبين حرص المجموعة على تواجدها في الشراكة المجتمعية إذ قال: «تحرص كرامي فرنشايز على أن تكون داعما للرياضة البحرينية بتقديمها للرعاية طوال فترات البطولات المحلية، ونسهم في دعم الشباب البحريني الفعال في مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والاجتماعية حرصا منا على الشراكة الاجتماعية التي تسهم في خدمة الوطن ودعم الطاقات الشبابية».
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