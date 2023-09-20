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كرامي فرنشايز ليس مجرد مطعم.. إنه ربع قرن من التميز

9/20/2023 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جعفر كرامي: إكسبريس بوفيه أسرع خدمة خلال 3-4 ساعات

كرامي فرنشايز.. تؤمن بالشراكة المجتمعية
وتقدم الدعم المباشر لمختلف الأنشطة الرياضية


تتفرع‭ ‬مجموعة‭ ‬كرامي‭ ‬فرنشايز‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬فروع‭ ‬كرامي‭ ‬كورنر‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬كرامي‭ ‬كورنر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سند،‭ ‬سار،‭ ‬جدعلي،‭ ‬زنج،‭ ‬قلالي،‭ ‬بوكوارة‭ ‬وجدعلي‭ ‬كرامي‭ ‬بروستد‭. ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬أقساماً‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬آي‭ ‬كرامي‭ ‬للتموين‭ ‬الخارجي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬آي‭ ‬كرامي‭ ‬المتخصص‭ ‬بتنسيق‭ ‬الحفلات‭ ‬والمناسبات‭. ‬وتتميز‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لكرامي‭ ‬فرنشايز‭ ‬باللون‭ ‬الأخضر‭ ‬والذهبي‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تطلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬والجديدة‭ ‬مثل‭ ‬خدمة‭ ‬إكسبريس‭ ‬بوفيه‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬مفهوما‭ ‬جديدا‭ ‬ومبتكرا‭ ‬للمناسبات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والتجمعات‭ ‬البسيطة‭ ‬تشمل‭ ‬سخانات‭ ‬البوفيه‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭. ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬طلبهم‭ ‬بعد‭ ‬3‭-‬4‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬وسيكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬ومنسقاً‭. ‬ويمكن‭ ‬للشركات‭ ‬والوزارات‭ ‬الاستفادة‭ ‬أيضاً،‭ ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬الأطباق‭ ‬المنوعة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬كرامي‭ ‬فرنشايز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمة‭ ‬الطباعة‭ ‬على‭ ‬السخانات‭ ‬بحسب‭ ‬الطلب‭.‬


‭ ‬رويال‭ ‬بوفيه‭ ‬

وبين‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭: ‬‮«‬تقدم‭ ‬كرامي‭ ‬باقات‭ ‬عديدة‭ ‬للمناسبات،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬رويال‭ ‬بوفيه‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬فرع‭ ‬الزنج‭ ‬لحفلات‭ ‬الزواج‭ ‬والخطوبة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المناسبات‭ ‬الفخمة‭ ‬والكبيرة،‭ ‬وتتميز‭ ‬أطباقه‭ ‬بتنوعها‭ ‬وطعمها‭ ‬المميز‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬طهاة‭ ‬ماهرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬العصري‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬محترفين‭ ‬لهم‭ ‬لمساتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬ما‭ ‬يضيف‭ ‬للمناسبات‭ ‬الرقي‭ ‬والجمال،‭ ‬ولهذا‭ ‬يكثر‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البحرينيين‭ ‬لإحياء‭ ‬مناسباتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬الزواج‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يتيح‭ ‬بوفيه‭ ‬رويال‭ ‬الملكي‭ ‬خدمات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬تجمع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والتنسيق‭ ‬والطعام‭ ‬الشهي‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬الزواج‭ ‬للآلاف‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬اختاروا‭ ‬خدمة‭ ‬الرويال‭ ‬ملكي‭ ‬بوفيه‭ ‬طوال‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬وهذه‭ ‬شهادة‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬خدماتنا‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬العمر‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنسى‮»‬‭.‬


خدمة‭ ‬إكسبريس‭ ‬بوفيه‭ ‬

وحول‭ ‬خدمة‭ ‬إكسبريس‭ ‬بوفيه‭ ‬الجديدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬أضاف‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭: ‬‮«‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬مفهوما‭ ‬عصريا‭ ‬مختلفا‭ ‬عن‭ ‬البوفيهات‭ ‬الكلاسيكية،‭ ‬ومغايرا‭ ‬عما‭ ‬اعتاد‭ ‬عليه‭ ‬الزبائن،‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬مبتكرة‭ ‬للعزائم‭ ‬الصغيرة‭ ‬والتجمعات‭ ‬البسيطة‭ ‬وهي‭ ‬شاملة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬التقديم‭ ‬وسخانات‭ ‬بوفيه‭ ‬ساخنة‭ ‬يمكن‭ ‬للزبون‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬طلبها‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬3‭-‬4‭ ‬ساعات‭ ‬ويكون‭ ‬الطلب‭ ‬محضَرا‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬والوزارات‭ ‬الاستفادة‭ ‬أيضاً،‭ ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬الأطباق‭ ‬المنوعة‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬كرامي‭ ‬فرنشايز‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬خدمة‭ ‬الطباعة‭ ‬على‭ ‬السخانات‮»‬‭. ‬

وأوضح‭: ‬‮«‬كما‭ ‬نقدم‭ ‬باقة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬الخفيفة‭ ‬والميني‭ ‬بايتس‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الديلوكس‭ ‬بوكس‭ ‬المتخصص‭ ‬بتقديم‭ ‬الضيافات‭ ‬الخفيفة‭ ‬والتوزيعات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خدمة‭ ‬تجهيز‭ ‬وتنسيق‭ ‬حفلات‭ ‬الأعراس‭ ‬والطاولات‭ ‬والكراسي‭ ‬بما‭ ‬يرضي‭ ‬أذواق‭ ‬الزبائن‮»‬‭. ‬



صلصات‭ ‬مبتكرة

استطاعت‭ ‬كرامي‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬مجموعة‭ ‬خط‭ ‬إنتاج‭ ‬محلي‭ ‬الصنع‭ ‬خاص‭ ‬بها‭ (‬ QQ ‭) ‬وهو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصلصات‭ ‬الخاصة‭ ‬لتبهير‭ ‬الأطعمة‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬للغاية‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬صلصة‭ ‬الزعفران،‭ ‬صلصلة‭ ‬التندوري،‭ ‬صلصة‭ ‬شيش‭ ‬وأعشاب،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬إضافتها‭ ‬إلى‭ ‬خلطات‭ ‬اللحم‭ ‬أو‭ ‬الدجاج‭ ‬والمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬وطهيها‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بنكاتها‭ ‬المميزة‭ ‬بلمسات‭ ‬كرامي‭ ‬فرنشايز‭ ‬وبأقل‭ ‬جهد‮»‬‭. ‬ولفت‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭: ‬‮«‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الصلصات‭ ‬بأعلى‭ ‬حرفية‭ ‬وإتقان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توافرها‭ ‬بنكهات‭ ‬مختلفة‭ ‬ترضي‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق،‭ ‬كما‭ ‬تتوافر‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬نطاق‭ ‬البيع‭ ‬الخاصة‭ ‬بفروعنا‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬بواسطة‭ ‬خط‭ ‬الإنتاج‭ ‬هذا‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬منتجات‭ ‬ترضي‭ ‬كافة‭ ‬الأذواق‭ ‬وتتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬العائلة‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساعدتهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬الطهي‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬ونسعى‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬حتى‭ ‬نكون‭ ‬السباقين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬جعفر‭ ‬كرامي‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬انطلاقتنا‭ ‬حتى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الشركة‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬ونظافة‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬تتميز‭ ‬فيه‭ ‬أطباقنا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الطعم‭ ‬الذي‭ ‬أعتاد‭ ‬عليه‭ ‬الزبون‭ ‬وأسعارنا‭ ‬المناسبة‭ ‬للجميع‭ ‬مقارنة‭ ‬بجودة‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬نقدمه‭ ‬والمواد‭ ‬الأولية‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬أطباقنا‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬بين‭: ‬‮«‬تتخذ‭ ‬المجموعة‭ ‬سياستها‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منتجاتها‭ ‬ولها‭ ‬خطها‭ ‬الخاص‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التقليد،‭ ‬فهذا‭ ‬ما‭ ‬يميزنا‭ ‬بكوننا‭ ‬السباقين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬بصمتنا‭ ‬الخاصة‮»‬‭. ‬

وبين‭ ‬حرص‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬إذ‭ ‬قال‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬كرامي‭ ‬فرنشايز‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬داعما‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بتقديمها‭ ‬للرعاية‭ ‬طوال‭ ‬فترات‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية،‭ ‬ونسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬حرصا‭ ‬منا‭ ‬على‭ ‬الشراكة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬ودعم‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‮»‬‭.‬




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