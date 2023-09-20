أول تحرك لمصريين في دولة عربية دعما لترشح السيسي في سباق الرئاسة

وتبدأ "حملة مواطن"، في جميع أنحاء المحافظات الـ7 داخل البحرين، لا سيما محافظة المحرق التي تشهد أكثر تجمعات المصريين تليها مدينة الرفاع، ومدينة عيسى، والعادلية، التي كان لها دور بارز في تنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة.

وقال الدكتور رامي لبيب علم الدين، رئيس الجالية المصرية في البحرين، ومنسق حملة مواطن لدعم مصر في مملكة البحرين، إن الحملة تقوم بعمل كبير للتوعية وحث المصريين في الخارج على المشاركة والتصويت في الاستحقاقات الدستورية وحشد أبناء مصر الجدد وتعريفهم بالضوابط القانونية والطريقة الصحيحة للتصويت.