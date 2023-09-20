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تدشين أول بنك جزائري بالخارج

9/20/2023 3:15:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الأربعاء، بتدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، كأول بنك جزائري بالخارج.
وذكرت الوكالة أن بنك الاتحاد الجزائري (Algerian Union Bank) ورمزه (AUB)، يهدف لـ"تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر ودول القارة الأخرى"، بالإضافة إلى أن الخطوة "تكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للجزائر، على الصعيدين الاقتصادي و السياسي"، بحسب الوكالة.
وبنك الاتحاد الجزائري، هو شراكة بين 4 بنوك عمومية، هي "القرض الشعبي" الجزائري (بنسبة 40% من رأس المال)، وبنك "الجزائر الخارجي" (20 بالمئة)، والبنك "الوطني" الجزائري (20 بالمئة) وبنك "الفلاحة والتنمية الريفية" (20 بالمئة)، برأس مال قدره 50 مليون دولار.

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