كريم تختتم صيفها في الأردن وتوفيرات بقيمة تتعدى المليون دينار اردني مع كريم بلاص

ويعتبر Economy Pالخيار الاكثر رفاهية لعملاء كريم في الأردن، وهو يخدم العملاء الذين يبحثون عن الراحة والرخاء.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ازداد الطلب على خدمة كريم بلاص "Careem Plus"، برنامج ولاء العملاء لدى كريم، خاصةً مع وجود مختلف الأنشطة الحيوية بالاضافة الى طلبات الطعام المميزة خلال الموسم حيث تضاعف عدد المشتركين بنسبة 100% من شهر أيار وحتى آب، وبلغت التوفيرات الإجمالية أكثر من مليون دينار أردني. ويحصل العملاء مقابل مبلغ 2,99 دينار شهرياً، من خلال هذه الخدمة على قيمة أكبر لمدفوعاتهم. وتشمل فوائد برنامج كريم بلاص "Careem Plus" تمكين المستخدمين من الاستفادة من خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على طلبات الطعام من آلاف المطاعم، ورصيد كريم مرتجع على 10 رحلات بقيمة 10%, ومساعدة أسرع من أفضل مقدمي الخدمة.

ويستمتع عشاق الطعام اليوم بأكثر من 700 مطعم جديد انضموا إلى منصة كريم هذا الصيف. وعلاوة على ذلك، انضم حوالي 7,000 كابتن إلى أسطول كريم لضمان تلبية احتياجات الصيف من توصيل الطعام إلى نقل الركاب بسرعة وفعالية.

وشاركت كريم في سلسلة من الأحداث والأنشطة الصيفية الممتعة في جميع أنحاء المملكة من حفلات موسيقية رائعة بمشاركة فنانين مشهورين مثل محمد حماقي ونويل خرمان، إلى مهرجانات نابضة بالحياة كمهرجان عمان للقهوة ومهرجان الكوميديا المسرحية. وبالإضافة إلى مشاركتها في هذه الفعاليات، سعت كريم أيضًا للتفاعل مع المجتمع المحلي من خلال مبادرات مختلقة. فكانت جزء من أول رحلة بحث عن الكنز من نوعها في عمان، حيث رعت كريم واحدة من محطات البحث عن الكنز، واستمتع المشاركون بتحدي ممتع مع كريم لكشف الأدلة التي قادتهم خطوة أقرب إلى الكنز النهائي.

وأعربت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، عن حماسها حول أنشطة الشركة خلال صيف 2023 قائلة: "نحن فخورون بالدور الكبير الذي قمنا به في موسم الصيف لهذا العام. فقد انجزنا عدداً كبيرا من الرحلات وقمنا بايصال اشهى طلبات الطعام لعملائنا، كما سعينا لمساعدتهم على ادخار المال عند استخدامهم كريم من خلال برنامج كريم بلاص "Careem Plus". وقد قمنا بتوسيع خيارات الطعام باضافة 700 مطعم جديد، كما وخلقنا فرص عمل أكثر في المجتمع المحلي من خلال انضمام ما يقارب 7,000 كابتن جدد الى اسطولنا. ونسعى جاهدين الى احداث فرق في المشاريع والمبادرات المحلية وأن نكون جزءاً لا يتجزء من نسيج المجتمع الاردني".

ولتعزيز التزام كريم بخدمة المجتمع المحلي، قام زملاء كريم بالتبرع بالدم للبنوك المحلية للدم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. ويجدر بالذكر أيضاً اليوم الذي أمضته كريم في قرى SOS للأطفال في الأردن، وهي منظمة وطنية غير ربحية للتنمية الاجتماعية، حيث قضى زملاء كريم وقتًا ممتعاً مع الأطفال وشاركوا في أنشطة مرحة معهم، بالاضافة الى تقديم وجبات طعام لذيذة وحلويات شهية للأطفال.

وانطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وبدأت عملياتها في عمان قبل أن تتوسع إلى إربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية بالإضافة الى خدمة كريم بوكس لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب.

ويذكر أن كريم بلاص "Careem Plus" هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

