بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل سعد بن فريد بن محمد الشهراني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عبد العزيز بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - يوم الأربعاء بتاريخ 05 ربيع الأول 1445 هجري الموافق 20 سبتمبر 2023 بالمنطقة الشرقية".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".