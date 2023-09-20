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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

9/20/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
🔺 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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