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الحرارة تتخطى الـ 40 مئوية بالأردن اعتباراً من هذا الموعد

9/20/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رجحت إدارة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع آخر على درجات الحرارة السبت القادم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-4) درجات مئوية.
وقالت إن مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية والبحر الميت ستتخطى فيها درجة الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية السبت القادم وهو أول أيام الاعتدال الخريفي.
كما وتوقعت استمرار الأجواء الحارة نسبيا في معظم المناطق، والحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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