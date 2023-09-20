الحرارة تتخطى الـ 40 مئوية بالأردن اعتباراً من هذا الموعد

الحرارة تتخطى الـ 40 مئوية بالأردن اعتباراً من هذا الموعد
التاريخ
9/20/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - رجحت إدارة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع آخر على درجات الحرارة السبت القادم، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-4) درجات مئوية.
وقالت إن مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية والبحر الميت ستتخطى فيها درجة الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية السبت القادم وهو أول أيام الاعتدال الخريفي.
كما وتوقعت استمرار الأجواء الحارة نسبيا في معظم المناطق، والحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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