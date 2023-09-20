لافروف: مخاطر النزاع العالمي تتزايد بسبب أوكرانيا

لافروف: مخاطر النزاع العالمي تتزايد بسبب أوكرانيا
التاريخ
9/20/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.
وأشار لافروف، إلى أن الغرب بعد الحرب الباردة قرر أنه سيحدد مصير البشرية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وأنه تحت قيادة الولايات المتحدة يلجأ الغرب إلى المعايير والقواعد بشكل انتقائي.
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