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لافروف: مخاطر النزاع العالمي تتزايد بسبب أوكرانيا

9/20/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.
وأشار لافروف، إلى أن الغرب بعد الحرب الباردة قرر أنه سيحدد مصير البشرية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وأنه تحت قيادة الولايات المتحدة يلجأ الغرب إلى المعايير والقواعد بشكل انتقائي.

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