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الملك يشارك في مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية

9/20/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية في نيويورك، بحضور قيادات سياسية وإعلامية دولية.
وأجرى جلالته حوارا مع رئيس مؤسسة المونيتور الإعلامية أندرو باراسيليتي خلال المؤتمر، وسيتم نشر أبرز مضامينه لاحقا.

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