الملك يشارك في مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية

الملك يشارك في مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية
التاريخ
9/20/2023 3:15:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر قمة الشرق الأوسط العالمية في نيويورك، بحضور قيادات سياسية وإعلامية دولية.
وأجرى جلالته حوارا مع رئيس مؤسسة المونيتور الإعلامية أندرو باراسيليتي خلال المؤتمر، وسيتم نشر أبرز مضامينه لاحقا.
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