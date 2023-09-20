الأمن يداهم منزل في عمان .. وهذا ما عُثر عليه

الأمن يداهم منزل في عمان .. وهذا ما عُثر عليه
التاريخ
9/20/2023 3:15:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -داهمت الأجهزة الأمنية اليوم الاربعاء منزلا في لواء الموقر بعمان .
وقال مصدر امني انه تم خلال المداهمة القبض على مطلوبين بحق الاول 8 قضايا والاخر مطلوب على عدة قضايا .
واشار الى انه تم ضبط كمية من المخدرات بحوزة المطلوبين وبوشرت التحقيقات .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20092023000208011052ID1107109206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.