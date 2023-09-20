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ولي العهد يلتقي في نيويورك مسؤولا بريطانيا

9/20/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، وزير الدولة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد.
وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة.
وأكد سمو ولي العهد أن أولوية الأردن في المنطقة تتمثل بضرورة استعادة الهدوء في القدس والضفة الغربية، لافتا إلى الدور المهم للمملكة المتحدة في هذا الشأن.

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