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أعراض أمراض القلب- 4 علامات تظهر على الأظافر

9/20/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع التغيرات التي تطرأ على شكل ولون الأظافر، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة خطيرة في القلب والأوعية الدموية.
أعراض أمراض القلب على الأظافر


1- تعجّر الأظافر
إذا لاحظت أن أطراف أصابع اليدين متضخمة، مع تعجُّر الأظافر، فهذا دليل على وجود مشكلة في بعض الأعضاء الحيوية بالجسم، مثل القلب أو الكبد أو الرئة.
2- خطوط حمراء أو أرجوانية تحت الأظافر
عند الإصابة بأمراض القلب، قد تظهر خطوط يميل لونها إلى الأحمر أو الأرجواني تحت الاظافر، يصاحبها بعض الأعراض، مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم وضعف ضربات القلب.
3- شحوب الأظافر
لا بد من الإسراع في طلب المساعدة الطبية، إذا وجدت أن أظافرك شاحبة اللون، سواء كليًا أو جزئيًا، لأن هذا العرض قد ينذر بأمراض القلب أو فقر الدم.
4- ازرقاق الأظافر
عادةً ما يتغير لون الأظافر إلى الأزرق، عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الأكسجين بسبب وجود خلل في الرئة، أو إصابة القلب بمرضٍ ما يجعله غير قادرًا على ضخ الدم إليها.

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