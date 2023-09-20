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بلينكن يعلن تلقيه تأكيدات من جمهوريي الكونغرس حول إمدادات واشنطن الداعمة لكييف

9/20/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- عبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتقاده أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي ما زالوا يؤيدون استمرار المساعدات لأوكرانيا مشيرا في مقابلة إلى أن "الدعم لا يزال قويا".
قال الوزير بلينكن في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية: "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، وأشخاص مثل مايكل ماكول، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وأؤكد أن الدعم (لأوكرانيا) لا يزال قويا".

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