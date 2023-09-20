بلينكن يعلن تلقيه تأكيدات من جمهوريي الكونغرس حول إمدادات واشنطن الداعمة لكييف

بلينكن يعلن تلقيه تأكيدات من جمهوريي الكونغرس حول إمدادات واشنطن الداعمة لكييف
التاريخ
9/20/2023 3:15:09 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- عبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتقاده أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي ما زالوا يؤيدون استمرار المساعدات لأوكرانيا مشيرا في مقابلة إلى أن "الدعم لا يزال قويا".
قال الوزير بلينكن في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية: "لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، وأشخاص مثل مايكل ماكول، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وأؤكد أن الدعم (لأوكرانيا) لا يزال قويا".
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