الروبل يصعد أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو في بورصة موسكو

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.59 روبل، خلافا لليورو الذي صعد بواقع 15 كوبيكا إلى 103.37 روبل. أما العملة الصينية اليوان فقد انخفضت بواقع 4 كوبيكات إلى 13.214 روبل، حسب بيانات بورصة موسكو. وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.18% إلى 3089.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.44% إلى 1007.77 نقطة.

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