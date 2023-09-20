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الروبل يصعد أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو في بورصة موسكو

9/20/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صعدت العملة الروسية في بورصة موسكو اليوم الأربعاء أمام نظيرتها الأمريكية وتراجعت مقابل اليورو، فيما ارتفع مؤشرا سوق الأسهم الروسية.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.59 روبل، خلافا لليورو الذي صعد بواقع 15 كوبيكا إلى 103.37 روبل.
أما العملة الصينية اليوان فقد انخفضت بواقع 4 كوبيكات إلى 13.214 روبل، حسب بيانات بورصة موسكو.
وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.18% إلى 3089.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.44% إلى 1007.77 نقطة.

MENAFN20092023000208011052ID1107109195

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