الروبل يصعد أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو في بورصة موسكو

الروبل يصعد أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو في بورصة موسكو
التاريخ
9/20/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- صعدت العملة الروسية في بورصة موسكو اليوم الأربعاء أمام نظيرتها الأمريكية وتراجعت مقابل اليورو، فيما ارتفع مؤشرا سوق الأسهم الروسية.
وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 25 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.59 روبل، خلافا لليورو الذي صعد بواقع 15 كوبيكا إلى 103.37 روبل.
أما العملة الصينية اليوان فقد انخفضت بواقع 4 كوبيكات إلى 13.214 روبل، حسب بيانات بورصة موسكو.
وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.18% إلى 3089.25 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.44% إلى 1007.77 نقطة.
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