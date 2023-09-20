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البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

9/20/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 5.50 بالمئة.

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