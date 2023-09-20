البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة

البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
التاريخ
9/20/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 5.50 بالمئة.
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