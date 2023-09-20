مراكش آمنة.. حملة مغربية بعد الكارثة

وتحت وسم "مراكش آمنة" دعا المغاربة السياح لزيارة المدينة الحمراء، التي اشتهرت بكونها وجهة سياحية بارزة في المغرب.

واتهم بعض المغاربة وسائل إعلام فرنسية بإثارة الهلع بعد الزلزال، مما دفع البعض إلى عدم زيارة المدينة.

وتعرضت المدينة القديمة في مراكش ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي إلى أضرار بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب هذه المنطقة السياحية في غرب المغرب.

وتهدّم جزء من الأسوار العائدة للقرن الثاني عشر المحيطة بالمدينة التي بنتها سلالة المرابطين نحو عام 1070.

