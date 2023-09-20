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الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت سعر الفائدة على الدولار

9/20/2023 2:37:30 PM
(MENAFN- Youm7) أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى، معدلات الفائدة كما هى دون تغيير، مع تباطؤ معدلات التضخم، بحسب سكاى نيوز.



وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.







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