رئيس الوزراء الليبي يبحث مع ممثلى الشركات المصرية إعمار مدينة درنة

رئيس الوزراء الليبي يبحث مع ممثلى الشركات المصرية إعمار مدينة درنة
التاريخ
9/20/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Youm7) التقى رئيس مجلس الوزراء الليبى الدكتور أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في ليبيا حاتم العريبي، مع ممثلي الشركات المصرية بليبيا، إعادة إعمار مدينة درنة شرقي البلاد
أكد رئيس الوزراء الليبي – بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبها الاعلامى - على ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والانقاذ، مشددا على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.
رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية
رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية
رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية
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