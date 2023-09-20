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رئيس الوزراء الليبي يبحث مع ممثلى الشركات المصرية إعمار مدينة درنة

9/20/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Youm7) التقى رئيس مجلس الوزراء الليبى الدكتور أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في ليبيا حاتم العريبي، مع ممثلي الشركات المصرية بليبيا، إعادة إعمار مدينة درنة شرقي البلاد

أكد رئيس الوزراء الليبي – بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبها الاعلامى - على ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والانقاذ، مشددا على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.




رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية


رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية




رئيس الوزراء الليبي يلتقى مع ممثلي الشركات المصرية



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