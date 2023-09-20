الرئيس العراقى: الحوار لغة للتفاهم لحل المشكلات العالقة

وذكر المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية العراقية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رشيد استقبل، فى قصر بغداد، النائب الثانى لرئيس مجلس النواب العراقى شاخوان عبد الله، ووزير البيئة العراقى نزار محمد سعيد، وعددًا من رؤساء الكتل النيابية، وأعضاء من مجلس النواب، حيث أشار إلى أهمية التعاون والتعاضد بين القوى السياسية من أجل دعم الحكومة فى تنفيذ برنامجها الوزارى وترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق.





وأضاف البيان أن الرئيس رشيد تطرق إلى زيارة الوفد الكردى الأخيرة إلى بغداد والتفاهم الذى جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن صرف رواتب موظفى الإقليم مما يدلل على إرادة الجانبين وتطلعهما المشترك إلى إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وفقًا للدستور والقانون، مؤكدًا ترحيبه بزيارة وفد حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، وضرورة مواصلة التعاون والتنسيق لضمان حقوق جميع المواطنين بما فى ذلك مواطنو إقليم كردستان.





وأشار الرئيس العراقى إلى أهمية تعزيز الوضع الاقتصادى فى البلاد، وذلك عبر تشجيع الاستثمارات من الشركات العالمية المتخصصة فى البناء والإعمار والبنى التحتية الأساسية ذات الصلة بمتطلبات المواطنين، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص المهم فى تطوير الاقتصاد فى البلد وتوفير فرص العمل للشباب.