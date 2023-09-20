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رئيس تحرير جريدة نبض السودان: مليون طالب جامعى يواجهون مصيرا مجهولا

9/20/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) قال الكاتب عماد سنوسي رئيس تحرير جريدة "نبض السودان"، إن الحرب الدائرة في السودان تسببت في الكثير من المآسي وتدمير الكثير من مظاهر الحياة في السودان وتحديدا في قطاعي الصحة والتعليم.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة تأثرت بشكل كبير بالحرب، حيث تحدثت تقارير عن مليون طالب سوداني جامعي يواجهون مصيرا مجهولا.



وأوضح أنه في إطار المدارس هناك نحو مليون و300 ألف تلميذ بواجهون مصيرا غامضا، بسبب الحرب التي تسببت في تدمير البنى التحتية للتعليم، وقد دمرت الحرب نحو 1500 مدرسة في الخرطوم.



ولفت إلى أن الكثير من المدراس الآن تحولت إما إلى ثكنات عسكرية لقوات الدعم السريع، أو منازل إيواء للنازحين من الولايات الدارئرة فيها الحرب إلى الولايات الأخرى، بجانب سرقة متعلقات وزارة التربية والتعليم.











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