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الديوان الملكى المغربى: سننفق 11.7 مليار دولار على إعادة الإعمار عقب الزلزال

9/20/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) ترأس ملك المغرب محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وأكد الديوان الملكي المغربي في بيان له أنه تم اعتماد ميزانية تقدر بـ 120 مليار درهم "11.7 مليار دولار" على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي ملك المغرب لإعادة اعمار الستة أقاليم المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات).

ويضم برنامج إعادة الاعمار مشاريع تهدف إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة خلال اجتماع 14 سبتمبر الجاري، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور المشروع حول أربعة مكونات أساسية هي إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا الملك محمد السادس الحكومة المغربية إلى تفعيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة، مشددا على ضرورة اعتماد آلية نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.


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