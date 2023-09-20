الجيش الصومالى يعلن مقتل 25 إرهابيًا فى عملية عسكرية بولاية جلمدج الإقليمية

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع القوات المحلية، استعادت قبل أيام مدينة "عمارة" بجنوب شرق مدج.



وأشارت إلى مواصلة القوات المسلحة الصومالية والمقاومة الشعبية عمليات الملاحقة ضد فلول الميليشيات الإرهابية التى تم طردها من معظم المناطق الواقعة بمحافظة جلجدود.







