الجيش الصومالى يعلن مقتل 25 إرهابيًا فى عملية عسكرية بولاية جلمدج الإقليمية

الجيش الصومالى يعلن مقتل 25 إرهابيًا فى عملية عسكرية بولاية جلمدج الإقليمية
التاريخ
9/20/2023 2:37:25 PM
(MENAFN- Youm7) قُتل 25 عنصرًا من ميليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة "شبيلو" التى تقع شرقى محافظة مدج بولاية جلمدج الإقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن القوات المسلحة الصومالية، بالتعاون مع القوات المحلية، استعادت قبل أيام مدينة "عمارة" بجنوب شرق مدج.
وأشارت إلى مواصلة القوات المسلحة الصومالية والمقاومة الشعبية عمليات الملاحقة ضد فلول الميليشيات الإرهابية التى تم طردها من معظم المناطق الواقعة بمحافظة جلجدود.
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