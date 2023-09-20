موسكو: الاستعدادات جارية لعقد اجتماع مجموعة أستانا بشأن سوريا

وأشار بوجدانوف - لوكالة انباء (تاس) الروسية اليوم /الأربعاء/ - إلى أن روسيا وتركيا وإيران هى الجهات الضامنة لعملية أستانا، التى يشارك فيها أيضا وفدان سوريان يمثلان الحكومة و"المعارضة"، مضيفا أن موسكو تدعو إلى عقد اجتماع رباعى حول تطبيع العلاقات السورية التركية فى أقرب وقت ممكن.



وأضاف: "لم يتم تحديد موعد بعد، لكننا نعتقد - وقد قلنا ذلك لأصدقائنا فى دمشق وأنقرة وبالطبع فى طهران - أنه ليس لدينا وقت لنضيعه وعلينا أن نتحرك فى أسرع وقت ممكن، والمضى قدمًا فى ذلك".





ولفت إلى أن روسيا تعمل - حاليا - على تحسين خارطة الطريق بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.



وأضاف "فى أستانا، قدمنا مسودة قمنا بإعدادها ومع ذلك، يجب أن تكون هناك وثيقة مشتركة ويجب أن تكون مبنية على الإجماع، يجب أن تناسب خارطة الطريق الجميع"



واستضافت عاصمة كازاخستان، أستانا، اجتماع مجموعة أستانا العشرين حول سوريا يومى 20 و21 يونيو الماضي.



حضر هذا الحدث ممثلون عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق، بصفة مراقب، غير أن وزير الخارجية الكازاخى كانات توميش قال إن الجولة العشرين ستكون الأخيرة. ومع ذلك، قالت وزارة الخارجية الكازاخية فى بيان إن سلطات البلاد مستعدة لاستئناف استضافة المحادثات السورية كبادرة حسن نية إذا كان هناك طلب مشترك من الأطراف المشاركة.