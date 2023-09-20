Wednesday, 20 September 2023 10:06 GMT

تجميل الجيزة تكرم فريق كرة القدم الخماسى بالشركات لفوزه ببطولة الجمهورية

9/20/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) كرم شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة فريق خماسي كرة القدم لفوزه ببطولة الجمهورية للشركات التي أقيمت بمحافظة بورسعيد، مشيدا باللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة اللجنة الرياضية بالهيئة لما قدموه من مستوى لائق أثناء مشاركتهم في البطولة.


وأكد مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية، أن تكريم ولقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة باللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة اللجنة الرياضية كان بمثابة شكر وتقدير لهم لما بذلوا من جهد طوال فترة البطولة، حيث وجه بعلاج اللاعبين المصابين وتحفيز اللاعبين ماديا ومعنويا.


ومن جانبه، قام أكرم غراب رئيس اللجنة الرياضية بتسليم كأس البطولة لرئيس مجلس الإدارة، كما حصل اللاعب محمد إبراهيم على هداف البطولة، ومثل فريق خماسي تجميل الجيزة كلا من الجهاز الفني والإداري كابتن أسامة فاروق وعصام فيصل ومحمد صالح ورفعت كامل وإصابات ملاعب موسى مصيلحي واللاعبين سيد عبد السيد ومحمد حسانين وسمير عيد ومصطفى محمد ومحمد حسن وأشرف رمضان ورأفت محمد ومصطفى سيد ومحمد عبد الحي وحمدي معوض وجمال عبد المجيد ومحمد مصطفى ومجلس إدارة اللجنة الرياضية خالد مبروك ومحمد زكي ومصطفى سيد أحمد.


تكريم رئيس تجميل الجيزة



جانب من التكريم



جانب من اللقاء



جانب من تكريم رئيس تجميل الجيزة



رئيس تجميل الجيزة



MENAFN20092023000132011024ID1107109005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث