تجميل الجيزة تكرم فريق كرة القدم الخماسى بالشركات لفوزه ببطولة الجمهورية





وأكد مختار أبو الفتوح سكرتير عام اللجنة الرياضية، أن تكريم ولقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة باللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة اللجنة الرياضية كان بمثابة شكر وتقدير لهم لما بذلوا من جهد طوال فترة البطولة، حيث وجه بعلاج اللاعبين المصابين وتحفيز اللاعبين ماديا ومعنويا.







ومن جانبه، قام أكرم غراب رئيس اللجنة الرياضية بتسليم كأس البطولة لرئيس مجلس الإدارة، كما حصل اللاعب محمد إبراهيم على هداف البطولة، ومثل فريق خماسي تجميل الجيزة كلا من الجهاز الفني والإداري كابتن أسامة فاروق وعصام فيصل ومحمد صالح ورفعت كامل وإصابات ملاعب موسى مصيلحي واللاعبين سيد عبد السيد ومحمد حسانين وسمير عيد ومصطفى محمد ومحمد حسن وأشرف رمضان ورأفت محمد ومصطفى سيد ومحمد عبد الحي وحمدي معوض وجمال عبد المجيد ومحمد مصطفى ومجلس إدارة اللجنة الرياضية خالد مبروك ومحمد زكي ومصطفى سيد أحمد.



















