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التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية

9/20/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) أكد‎ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على أهمية ربط المجتمع الأكاديمى والبحثى بالقطاعات الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة في الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي وأهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى.


وفى هذا الإطار، وقعت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عقود عدد من المشروعات البحثية الداخلية التابعة للإدارة العامة للمشروعات البحثية وتسويق البحوث، بحضور د. سحر عبدالحميد مختار رئيس لجنة المشروعات البحثية، والسادة أعضاء اللجنة، وذلك فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع (Fast Track Projects).


وأوضحت الدكتورة شيرين أن توقيع العقود البحثية يأتى فى إطار حرص معهد بحوث الإلكترونيات على الاهتمام بالبحث العلمى فى ظل تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاهتمام بتحفيز أعضاء هيئة البحوث بالمعهد؛ لتقديم مشروعات بحثية داخلية من خلال الإدارة العامة للمشروعات البحثية.


وأضافت رئيس المعهد أنه تم الإعلان عن التقدم بمقترحات المشروعات فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع ( Fast Track Projects) فى مايو 2023، ثم تم عقد اجتماعات أعضاء لجنة المشروعات؛ لدراسة المقترحات المقدمة ومناقشة مبادئ التحكيم المبدئية لها، مشيرة إلى عقد ورشة عمل بحضور أصحاب المشروعات؛ لتقديم عروض مرئية لمشروعاتهم، ليتم بعدها قبول خمس مقترحات للمشروعات البحثية.


وشملت المشروعات البحثية المقبولة فى إطار الإعلان الثالث للمشروعات ذات المسار السريع المشروعات التالية: نظام ذكى للتصوير بالموجات الميكروئية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للباحث الرئيسي د. خالد فوزى، تصميم وتنفيذ معامل التعليم الفنى والتكنولوجى والهندسي للباحث الرئيسي د. محمد إبراهيم أبو السبح، إنشاء مجموعة بيانات للصور الموصوفة باللغة العربية في مجال مساعدة ذوي الإعاقة البصرية للباحث الرئيسي د. نبيلة خضير، نظام ملاحة ذكى لروبوت متحرك فى بيئة غير معلومة للباحث الرئيسى الدكتور أيمن يوسف، نظام لتوليد الطاقة الكهربائية وتنقية المياه للباحث الرئيسي الدكتور
محمد
الشامى.


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