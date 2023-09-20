الصحة العالمية تختار مستشفيات بالأزهر لعمل تقييم عن كورونا وفائدة اللقاح

وأضاف أن سىلالة EG.5

تأتى بأعراض البرد مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير بالجسم، وقد يأتى بفقدان الشم أو التذوق ولكن بصورة نادرة عن الإصابة بفيروس كورونا الأصلية.

وأوضح، إن علاج الإصابة بسلالة EG.5، هي الراحة التامة وتناول السوائل الدافئة وتناول المسكنات وعدم تناول المضاد الحيوى إلا في حالة حدوث مضاعفات خطيرة على المريض.

وأضاف، على هامش المؤتمر الطبي بجامعة الأزهر، أن منظمة الصحة العالمية اختارت جامعة الأزهر

لعمل بحث لتقييم وضع كورونا من ناحية فائدة التطعيم ومدى العدوى عند الاتصال الوثيق بالمرضى ونوع التطعيم، موضحا أنه سيتم إعلان نتائج هذا البحث قريبا.

وأكد، إن البحث سيجرى فى 5 مستشفيات، لأنها الجامعة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تمتلك 5 مستشفيات في محافظات مختلفة وهى مستشفى أسيوط، ودمياط، ومستشفى الحسين الجامعى، وباب الشعرية، والزهراء، موضحا، إنه لا يوجد جامعة على مستوى الجمهورية بها التوزيع الجغرافى مثل جامعة الأزهر.

وأوضح، أن البحث يعتمد على اختيار أشخاص من العاملين فى المجال الصحى الذين اختلطوا بمرضى كورونا، وعمل تقييم لكل 300 عامل صحى في كل مستشفى، بشرط أن يكون قد احتك وتعامل مع مريض كورونا، بداية من العامل الذى نقل الحالة وحتى مدير المستشفى، وعمل تقييم لفيروس كورونا، لمعرفة هل أصيب هؤلاء الأشخاص بفيروس كورونا من عدمه، سواء ممرضة أو طبيب وهل تلقى اللقاح، وأيهما أفضل في اللقاحات وذلك من خلال معرفة نوع اللقاح الذى تلقوه.

1.هل المخالطين للمرضى من العاملين الصحيين أصيبوا بفيروس كورونا من عدمه

2.هل أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا أم لا

3. متابعة هؤلاء لمدة سنة كاملة

وقال، إننا أنهينا المتابعة في شهر أغسطس الماضى، وسيتم نشر هذا البحث وسنعلن النتائج قريبا خلال اشهر من الآن، ولاحظنا أن الذين تلقوا لقاح

كورونا أفضل من الذين لم يحصلوا عليه ، ونقيم اى نوع من اللقاح أفضل، مؤكدا، إن النتائج ستعلنها منظمة الصحة العالمية، وقد تم اجراء البحث على 1500 مشارك.

