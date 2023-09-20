Wednesday, 20 September 2023 10:06 GMT

الصحة العالمية تختار مستشفيات بالأزهر لعمل تقييم عن كورونا وفائدة اللقاح

9/20/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور شعبان صلاح الأزهرى، أستاذ ورئيس وحدة الكبد والأمراض المعدية والجهاز الهضمى بطب الأزهر بمستشفى الحسين الجامعى، أن هناك سلالات جديدة من كورونا لازالت تظهر في العالم، موضحا أن سلالة EG.5، وهي سلالة من أوميكرون ولكنها أقل حدة وظهرت بعدد من الحالات القليلة في مصر.

وأضاف أن سىلالة EG.5
تأتى بأعراض البرد مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وتكسير بالجسم، وقد يأتى بفقدان الشم أو التذوق ولكن بصورة نادرة عن الإصابة بفيروس كورونا الأصلية.

وأوضح، إن علاج الإصابة بسلالة EG.5، هي الراحة التامة وتناول السوائل الدافئة وتناول المسكنات وعدم تناول المضاد الحيوى إلا في حالة حدوث مضاعفات خطيرة على المريض.

وأضاف، على هامش المؤتمر الطبي بجامعة الأزهر، أن منظمة الصحة العالمية اختارت جامعة الأزهر
لعمل بحث لتقييم وضع كورونا من ناحية فائدة التطعيم ومدى العدوى عند الاتصال الوثيق بالمرضى ونوع التطعيم، موضحا أنه سيتم إعلان نتائج هذا البحث قريبا.

وأكد، إن البحث سيجرى فى 5 مستشفيات، لأنها الجامعة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تمتلك 5 مستشفيات في محافظات مختلفة وهى مستشفى أسيوط، ودمياط، ومستشفى الحسين الجامعى، وباب الشعرية، والزهراء، موضحا، إنه لا يوجد جامعة على مستوى الجمهورية بها التوزيع الجغرافى مثل جامعة الأزهر.

وأوضح، أن البحث يعتمد على اختيار أشخاص من العاملين فى المجال الصحى الذين اختلطوا بمرضى كورونا، وعمل تقييم لكل 300 عامل صحى في كل مستشفى، بشرط أن يكون قد احتك وتعامل مع مريض كورونا، بداية من العامل الذى نقل الحالة وحتى مدير المستشفى، وعمل تقييم لفيروس كورونا، لمعرفة هل أصيب هؤلاء الأشخاص بفيروس كورونا من عدمه، سواء ممرضة أو طبيب وهل تلقى اللقاح، وأيهما أفضل في اللقاحات وذلك من خلال معرفة نوع اللقاح الذى تلقوه.

وذلك لمعرفة الآتى:

1.هل المخالطين للمرضى من العاملين الصحيين أصيبوا بفيروس كورونا من عدمه

2.هل أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا أم لا

3. متابعة هؤلاء لمدة سنة كاملة

وقال، إننا أنهينا المتابعة في شهر أغسطس الماضى، وسيتم نشر هذا البحث وسنعلن النتائج قريبا خلال اشهر من الآن، ولاحظنا أن الذين تلقوا لقاح
كورونا أفضل من الذين لم يحصلوا عليه ، ونقيم اى نوع من اللقاح أفضل، مؤكدا، إن النتائج ستعلنها منظمة الصحة العالمية، وقد تم اجراء البحث على 1500 مشارك.


MENAFN20092023000132011024ID1107109003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث