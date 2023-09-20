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المصريون بألمانيا يدشنون حملة مواطن لدعم مصر بشعار كن مع الوطن لدعم الرئيس السيسى

9/20/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) دُشنت حملة مواطن لدعم مصر
في العاصمة الألمانية برلين
وذلك تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا ورئيس حملة مواطن لدعم مصر أن الجالية المصرية في ألمانيا من أكثر الجاليات المصرية فى الخارج ارتباطا بمصر.

وأضاف ثابت أن المصريين بألمانيا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

ويرى رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا أن دعم الرئيس السيسي ليصبح رئيسا لمصر في ولاية جديدة هو دعم للوطن؛ حيث أنه الأجدر على قيادة البلاد في هذه الظروف المحلية والعالمية.

وأكد ثابت أن المصريين بألمانيا فخورون بما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس السيسي ولذلك فهم جميعا يقفون صفا واحد في ظهر مصر والرئيس.


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