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المتحف القومى للحضارة يستضيف حفلا فنيا موسيقيا بعنوان الهوية المصرية

9/20/2023 2:37:21 PM
(MENAFN- Youm7) تحت عنوان "الهوية المصرية"، استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حفلًا فنياً موسيقيًا بالمسرح الكبير للمتحف.



شهد الحفل حضور لفيف من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، منها جمعية تواصل للتعليم المجتمعى بعزبة خير الله، وعدد كبير من محبى الفن والموسيقى، والذين أصبحوا حريصين علي متابعة أنشطة وفعاليات المتحف المتنوعة وحضورها.



ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي بدأها المتحف خلال الفترة الماضية لدعم المشاركة المجتمعية للجمعيات الأهلية، وتأكيداً علي دور المتحف كصرح ثقافي يتسع لجميع فئات المجتمع، ويحرص على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية لتفعيل دوره في تنمية المجتمع بالورش والفعاليات التي يقدمها، كما أشاد بالدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مثل هذه الفعاليات.





وقد تضمن الحفل عرضاً لفرقة جمعية تواصل، والتي قدمت أداءً فنياً راقياً وسط تفاعل وإعجاب كبير من الحاضرين، كما استمتع الحضور بأداء غنائي متميز من فرقة جمعية شروق مصر من أطفال مدارس إدارة غرب التعليمية، حيث قدموا أنشودة إيزيس التي أبهرت العالم بفعالية موكب المومياوات الملكية، التي أُقيمت في أبريل 2021، واُختُتم الحفل بتقديم فرقة سعد العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني المصرية التراثية.







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