الجيش الروسى يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطنى الأوكرانى فى دونيتسك

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان عبر قناتها على "تليغرام" حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تصدت بدعم من الطيران والمدفعية، على محور دونيتسك، لخمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومى الثالث، واللواءين الآليين 53 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية فى مناطق كليشيفكا وفيسيلوى وخيميك فى جمهورية دونيتسك الشعبية".



وبحسب الوزارة؛ بلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 175 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكى الصنع، ومدفع "كراب" بولندى الصنع، ومدفع "دي- 30"، بالإضافة إلى راجمة "سميرتش".



وعلى محور زابوروجيه، تصدت القوات الروسية وضربات الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة فيربوفوى مقاطعة زابوروجيه.



وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير ما يصل إلى 35 من العسكريين الأوكرانيين وثمانى مركبات قتالية مدرعة وسيارتين إضافة لمدفع هاوتزر أمريكى الصنع من طراز "إم 109 بالادين" أمريكى الصنع، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفعى "دي-30" ومدفع "دي- 20".