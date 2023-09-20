جوتيريش يدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد فى أوكرانيا

جوتيريش يدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد فى أوكرانيا
التاريخ
9/20/2023 2:37:18 PM
(MENAFN- Youm7) دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، جميع الدول المشاركة في اجتماع مجلس الأمن إلى المساعدة في منع المزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا.
وقال جوتيريش، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى: "تواصل الأمم المتحدة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا وفقا للميثاق والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة”.
وأضاف:“أدعو جميع البلدان إلى القيام بدورها لمنع المزيد من التصعيد ووضع أسس السلام المستدام. بدون الحوار، لا توجد دبلوماسية ولا سلام عادل".
وفي وقت سابق من اليوم، بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه أمام مجلس الأمن بالقول إنه مر 574 يومًا من "الألم والخسائر والنضال" منذ الغزو الروسي لبلاده.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر زيلينسكي أن تصرفات روسيا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتحويل الملايين إلى لاجئين، واصفًا الغزو الروسي بأنه "عدوان إجرامي وغير مبرر".
وأشار إلى أن الشعوب والحكومات فقدت الثقة في قدرة الأمم المتحدة واستعدادها للدفاع عن حدودها السيادية، مؤكدًا أن الدول تشكل تحالفات جديدة خارج الأمم المتحدة بسبب الطريقة التي تعاملت بها الأمم المتحدة مع الغزو الروسي.
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