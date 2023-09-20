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جوتيريش يدعو دول العالم للتدخل لمنع التصعيد فى أوكرانيا

9/20/2023 2:37:18 PM
(MENAFN- Youm7) دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، جميع الدول المشاركة في اجتماع مجلس الأمن إلى المساعدة في منع المزيد من تصعيد الصراع في أوكرانيا.



وقال جوتيريش، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولى: "تواصل الأمم المتحدة العمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا وفقا للميثاق والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة”.



وأضاف:“أدعو جميع البلدان إلى القيام بدورها لمنع المزيد من التصعيد ووضع أسس السلام المستدام. بدون الحوار، لا توجد دبلوماسية ولا سلام عادل".



وفي وقت سابق من اليوم، بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابه أمام مجلس الأمن بالقول إنه مر 574 يومًا من "الألم والخسائر والنضال" منذ الغزو الروسي لبلاده.



وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، ذكر زيلينسكي أن تصرفات روسيا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتحويل الملايين إلى لاجئين، واصفًا الغزو الروسي بأنه "عدوان إجرامي وغير مبرر".



وأشار إلى أن الشعوب والحكومات فقدت الثقة في قدرة الأمم المتحدة واستعدادها للدفاع عن حدودها السيادية، مؤكدًا أن الدول تشكل تحالفات جديدة خارج الأمم المتحدة بسبب الطريقة التي تعاملت بها الأمم المتحدة مع الغزو الروسي.







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