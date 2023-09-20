زيلينسكى يدعو إلى تجريد روسيا من حق النقض فى مجلس الأمن

زيلينسكى يدعو إلى تجريد روسيا من حق النقض فى مجلس الأمن
التاريخ
9/20/2023 2:37:18 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لمجلس الأمن الدولى إن "الغزو الروسى لبلاده إجرامي"، وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في الهيئة، بحسب سكاى نيوز.
وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".
وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي إن "تمارس حق الدفاع عن نفسها ومساعدتها بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".
ونوه الرئيس الأوكراني بـأن الهجوم الروسي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين.
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