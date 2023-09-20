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زيلينسكى يدعو إلى تجريد روسيا من حق النقض فى مجلس الأمن

9/20/2023 2:37:18 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، لمجلس الأمن الدولى إن "الغزو الروسى لبلاده إجرامي"، وطلب تجريد موسكو من حق النقض (فيتو) في الهيئة، بحسب سكاى نيوز.
وصرح زيلينسكي فيما كان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة يجلس أمامه، "معظم العالم يعرف حقيقة هذه الحرب. إنها عدوان إجرامي وغير مبرر من جانب روسيا ضد بلدنا يهدف إلى السيطرة على أراضي أوكرانيا ومواردها".
وفي كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال زيلينسكي إن "تمارس حق الدفاع عن نفسها ومساعدتها بالأسلحة ومعاقبة روسيا تساعدان في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة".
ونوه الرئيس الأوكراني بـأن الهجوم الروسي إلى مقتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وتشريد الملايين.



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