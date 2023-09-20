بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين قد يصل إلى 200 مليار دولار

وأضاف بوتين - خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصينى وانج يى اليوم فى موسكو - "خلال الاجتماع الأخير مع نائب رئيس مجلس الدولة الصينى تشانج قوه تشينج على هامش المنتدى الاقتصادى للشرق الأقصى فى فلاديفوستوك، ذكر أنه فى الأشهر الأولى فحسب من هذا العام، تجاوز حجم التجارة 120 مليار دولار، ولذلك لدينا كل الأسباب التى تجعلنا نأمل فى أن نصل أو على الأقل نقترب من رقم 200 مليار دولار.



وتابع "ساهمت زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لروسيا فى مارس الماضي، فى تعزيز عملية تطوير العلاقات بين موسكو وبكين، لقد كانت زيارة ناجحة، ويمكننا أن نرى أثر ذلك فى نتائج تفاعلنا، لأنها أعطت دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين".



ومع دخول الحرب فى أوكرانيا عامها الثانى وخضوع روسيا لعقوبات غربية، اعتمدت موسكو على حليفتها بكين للحصول على الدعم الاقتصادي، مستفيدة من الطلب الصينى على النفط والغاز وكذلك الحبوب.



ورفضت بكين الانتقادات الغربية لشراكتها المتنامية مع موسكو فى ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا. وتصر على أن العلاقات لا تنتهك الأعراف الدولية، وأن الصين لديها حق التعاون مع أى دولة تختارها.







