موسكو: مناورات الناتو جزء من الاستعداد لصدام عسكرى مع روسيا

وقال غروشكو، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية"، "إن تلك المناورات استفزازية وتحمل بوضوح طبيعة عدوانية وتمثل استعراضا للقوة، ومحاولة للضغط العسكرى والسياسي"، لافتا إلى أن سيناريو المناورات صيغ بطريقة لا تترك مجالا للشك فى أنها جزء من الاستعداد لصدام عسكرى مباشر مع روسيا.



وأضاف أن المناورات لن تسفر عن شيء من الناحية العسكرية، لكنها تؤكد صواب قرار موسكو تعزيز حماية حدودها، مشددا على أن إجراء الناتو يؤكد ضرورة تنفيذ جميع القرارات التى اتخذتها وستتخذها روسيا لتأمين حدودها الغربية والشمالية الغربية.







