منتخب السيدات يهزم جنوب السودان 4-0 في ذهاب تصفيات أفريقيا

وسجل رباعية المنتخب: مايا إيهاب، وأمنية سمير، وحلا مصطفى، وسامية أدم.

وضم التشكيل كلا من: "مها الدمرداش، ندى عماد، نورا خالد، أمنية سمير، مايا إيهاب، سامية آدم، مهيرة على، حلاء مصطفى، سارة إسماعيل، منة طارق، وسارة عصام".