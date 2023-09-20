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منتخب السيدات يهزم جنوب السودان 4-0 في ذهاب تصفيات أفريقيا

9/20/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Youm7) حقق منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة مدربه محمد كمال، فوزا كبيرا على جنوب السودان بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ذمن منافسات الذهاب بتصفيات أفريقيا.

وسجل رباعية المنتخب: مايا إيهاب، وأمنية سمير، وحلا مصطفى، وسامية أدم.

وضم التشكيل كلا من: "مها الدمرداش، ندى عماد، نورا خالد، أمنية سمير، مايا إيهاب، سامية آدم، مهيرة على، حلاء مصطفى، سارة إسماعيل، منة طارق، وسارة عصام".

وأدار اللقاء الحكمة التونسية درصاف القنواطي، ويعاونها في هذه المباراة طاقم تونسي بالكامل مكون من هدى عفين مساعد أول وونسرين الورتاني مساعد ثان، وأمنة العجبوني حكما رابعًا.

ويواجه منتخب مصر للسيدات، بقيادة محمد كمال، جنوب السودان في لقاء الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري، فى مرحلة التصفيات الأفريقية، بعدما أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.
ويشارك منتخب مصر الأول فى التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة فى النسخة الماضية، والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، إيمان كمال طبيب المنتخب، وميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.

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