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قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو

9/20/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا الخميس باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاء أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو على رأس الغيابات عن قائمة الفريق الأبيض أمام بيراميدز.



وتضم القائمة كلا من:



حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.



خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .



خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -
محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.



خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.







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