فادى فريد رجل مباراة سموحة والجونة فى دورى نايل

وافتتح التسجيل لسموحة فادى فريد في الدقيقة الرابعة من عمر دور نايل قبل أن يتعادل أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة "90+4" من عمر اللقاء.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد،خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري،خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود،خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح،خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.

بهذه النتيجة حصد فريق سموحة أول نقطة في دورى نايل بالتساوى مع الجونة.