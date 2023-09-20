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فادى فريد رجل مباراة سموحة والجونة فى دورى نايل

9/20/2023 2:37:15 PM
(MENAFN- Youm7) حصل فادى فريد لاعب سموحة على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الجونة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

وافتتح التسجيل لسموحة فادى فريد في الدقيقة الرابعة من عمر دور نايل قبل أن يتعادل أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة "90+4" من عمر اللقاء.

وبدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : الهاني سليمان،خط الدفاع : أحمد حكم ، شريف رضا، محمد المغربي، محمود وحيد،خط الوسط: حسين فيصل ، إسلام جابر ، مصطفى البدري،خط الهجوم : فادي فريد، أحمد خالد ، عمرو قلاوه.

ودخل الجونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: صبري رحيل – أليو جاتا – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود،خط الوسط: دانيال إيدى- نور السيد – سيف العجوز – كريم ممدوح،خط الهحوم: محمد الصباحى – حسام إيفونا.

بهذه النتيجة حصد فريق سموحة أول نقطة في دورى نايل بالتساوى مع الجونة.


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