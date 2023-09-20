وزير الشباب والرياضة يتابع الحالة الصحية لبطل كمال الأجسام

وزير الشباب والرياضة يتابع الحالة الصحية لبطل كمال الأجسام
التاريخ
9/20/2023 2:37:14 PM
(MENAFN- Youm7) يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تطورات الحالة الصحية للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يمر بحالة مرضية.
واطلع الدكتور أشرف صبحى على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.
وفور تلقى الوزارة استغاثة متعلقة باللاعب عبر وسائل التواصل
الاجتماعي، وجه الدكتور أشرف صبحي بسرعة التواصل مع اللاعب وإحالة الموضوع للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين التى تواصلت مع اللاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي، ويحتاج إلى للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيداً
لإجراء جراحة زراعة الكلى.
وتقرر خضوع الحالة للكشف والتقييم يوم الأحد المقبل من الدكتورة لمياء اسماعيل أستاذ ورئيس وحدة أمراض الكلى بجامعة الأزهر، كما تم التنسيق مع وحدة زراعة الكلى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الثلاثاء المقبل للعرض على الدكتور محمد صلاح أستاذ جراحة الكلى للتقييم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة، تمهيداً لاستخراج قرار على نفقة الدولة بالجراحة المطلوبة.
وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، خاصًة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل إن شاء الله.
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