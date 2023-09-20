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وزير الشباب والرياضة يتابع الحالة الصحية لبطل كمال الأجسام

9/20/2023 2:37:14 PM
(MENAFN- Youm7) يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تطورات الحالة الصحية للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يمر بحالة مرضية.



واطلع الدكتور أشرف صبحى على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للاعب، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.



وفور تلقى الوزارة استغاثة متعلقة باللاعب عبر وسائل التواصل
الاجتماعي، وجه الدكتور أشرف صبحي بسرعة التواصل مع اللاعب وإحالة الموضوع للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين التى تواصلت مع اللاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي، ويحتاج إلى للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيداً
لإجراء جراحة زراعة الكلى.



وتقرر خضوع الحالة للكشف والتقييم يوم الأحد المقبل من الدكتورة لمياء اسماعيل أستاذ ورئيس وحدة أمراض الكلى بجامعة الأزهر، كما تم التنسيق مع وحدة زراعة الكلى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الثلاثاء المقبل للعرض على الدكتور محمد صلاح أستاذ جراحة الكلى للتقييم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة، تمهيداً لاستخراج قرار على نفقة الدولة بالجراحة المطلوبة.



وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، خاصًة قدامى اللاعبين من الرموز الرياضية، معربًا عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل إن شاء الله.







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