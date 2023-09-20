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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023

9/20/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال

الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال



السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج



قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو




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اتحاد الكرة للمصرى: حل أزمة أحمد أيمن وعيد مع الزمالك وديا أو الإيقاف 6 أشهر



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