حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023
التاريخ
9/20/2023 2:37:13 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال
الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال
السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج
قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو
عودة عبد الله السعيد ورمضان صبحي لقائمة بيراميدز فى مواجهة الزمالك
اتحاد الكرة للمصرى: حل أزمة أحمد أيمن وعيد مع الزمالك وديا أو الإيقاف 6 أشهر
دورى نايل.. بلدية المحلة يهزم المقاولون في عقر داره ويحقق أفضل انطلاقة
سموحة يتعادل مع الجونة 1- 1 فى دورى نايل
الداخلية يحقق الفوز الأول بدورى نايل على حساب إنبى .. فيديو
أحمد أيمن وأحمد عيد يشاركان فى فوز المصرى وديا على الشمس 3-1
MENAFN20092023000132011024ID1107108991
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.