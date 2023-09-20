حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 9 / 2023

الأهلي يعلن رسميا حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبى بدورى الأبطال







السولية يواصل برنامجه التأهيلى واستمرار غيابه عن الأهلي أمام سان جورج







قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بدورى نايل.. غياب أحمد فتوح وزيزو

عودة عبد الله السعيد ورمضان صبحي لقائمة بيراميدز فى مواجهة الزمالك

اتحاد الكرة للمصرى: حل أزمة أحمد أيمن وعيد مع الزمالك وديا أو الإيقاف 6 أشهر







دورى نايل.. بلدية المحلة يهزم المقاولون في عقر داره ويحقق أفضل انطلاقة

سموحة يتعادل مع الجونة 1- 1 فى دورى نايل







الداخلية يحقق الفوز الأول بدورى نايل على حساب إنبى .. فيديو







أحمد أيمن وأحمد عيد يشاركان فى فوز المصرى وديا على الشمس 3-1



