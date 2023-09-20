مصر تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصر تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة
التاريخ
9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 9 (كونا) -- دانت مصر اليوم الأربعاء أعمال التصعيد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأحدثها بمدينة (جنين) ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن القاهرة دعت إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يسهم في إشعال دائرة مفرغة من العنف.
واعتبر البيان أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكذا تخالف التزامات الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تقوض المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين.
وجدد البيان دعوة مصر المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤوليته والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
MENAFN20092023000071011013ID1107108990
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