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مصر تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 9 (كونا) -- دانت مصر اليوم الأربعاء أعمال التصعيد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأحدثها بمدينة (جنين) ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة عدد من المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن القاهرة دعت إلى ضرورة تغليب مسار التهدئة والنأي عن تبني سياسات العقاب الجماعي بالبلدات والمدن الفلسطينية على نحو يسهم في إشعال دائرة مفرغة من العنف.
واعتبر البيان أن مثل تلك الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته تنتهك قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكذا تخالف التزامات الاحتلال الإسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تقوض المساعي الدولية والإقليمية الرامية لإعادة إحياء عملية السلام القائم على أساس حل الدولتين.
وجدد البيان دعوة مصر المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤوليته والتحرك الفوري لدرء مخاطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدا التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق الفلسطينية وفى مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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