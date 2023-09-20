الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى دعم العمل من أجل المناخ

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى دعم العمل من أجل المناخ
التاريخ
9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 9 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الأربعاء المجتمع المدني والمؤسسات التجارية إلى دفع النظام المالي العالمي نحو دعم العمل من أجل المناخ قائلا إن الفرصة ما زالت سانحة لبناء عالم يتمتع بهواء نقي ووظائف خضراء وطاقة نظيفة بأسعار معقولة للجميع.
جاء ذلك في كلمة غوتيريس أمام (قمة الطموح المناخي) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78.
وحذر غوتيريس من الأنشطة المسببة للتغير المناخي وآثاره الوخيمة على البيئة بقوله إن "البشرية فتحت أبواب الجحيم" مشددا على "ضرورة معالجة قضايا المناخ التي أصبحت مهمة عاجلة".
وأضاف أن العمل من أجل المناخ تضاءل أمام حجم التحدي مشيرا إلى أنه إذا لم يتغير شيء فإن درجات الحرارة في العالم سترتفع بمقدار 8ر2 درجة مئوية ومن ثم نتحول إلى "عالم خطير وغير مستقر".
ولفت غوتيريس إلى أنه ما زالت هناك قدرة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 5ر1 درجة مئوية في حال تضافرت جهود المجتمع الدولي في حماية العالم من الظواهر المناخية المتطرفة وتفعيل وسائل التضامن مع الدول النامية للتصدي لتغير المناخ.
وتطرق الأمين العام إلى ميثاق التضامن المناخي الذي يحض الدول المسببة لأكبر نسبة من الانبعاثات على بذل جهود مضاعفة لتقليل الانبعاثات والدول الغنية لدعم الاقتصادات الناشئة لتحقيق هذا الهدف.
ودعا الأطراف كافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار أثناء مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (كوب 28) الذي ستستضيفه الإمارات في 30 نوفمبر المقبل.
كما حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ.
وفي هذا السياق أشار غوتيريس إلى دور الشركات والمؤسسات المالية في العمل على دفع مسارات الوصول إلى "صافي الانبعاثات الصفري" الذي يعني تحقيق التوازن بين الكربون المنبعث في الغلاف الجوي والكربون المزال منه.
وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول إن "قمة واحدة لن تغير العالم لكن اليوم يمكن أن يكون لحظة قوية لإحداث زخم يمكن البناء عليه في الأشهر القادمة" مؤكدا "أننا نستطيع ويجب علينا أن نرفع من النسق ونحول الخطط إلى عمل ونبدل مسار التيار". (النهاية)
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