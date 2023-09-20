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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى دعم العمل من أجل المناخ

9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 9 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الأربعاء المجتمع المدني والمؤسسات التجارية إلى دفع النظام المالي العالمي نحو دعم العمل من أجل المناخ قائلا إن الفرصة ما زالت سانحة لبناء عالم يتمتع بهواء نقي ووظائف خضراء وطاقة نظيفة بأسعار معقولة للجميع.
جاء ذلك في كلمة غوتيريس أمام (قمة الطموح المناخي) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78.
وحذر غوتيريس من الأنشطة المسببة للتغير المناخي وآثاره الوخيمة على البيئة بقوله إن "البشرية فتحت أبواب الجحيم" مشددا على "ضرورة معالجة قضايا المناخ التي أصبحت مهمة عاجلة".
وأضاف أن العمل من أجل المناخ تضاءل أمام حجم التحدي مشيرا إلى أنه إذا لم يتغير شيء فإن درجات الحرارة في العالم سترتفع بمقدار 8ر2 درجة مئوية ومن ثم نتحول إلى "عالم خطير وغير مستقر".
ولفت غوتيريس إلى أنه ما زالت هناك قدرة على الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى 5ر1 درجة مئوية في حال تضافرت جهود المجتمع الدولي في حماية العالم من الظواهر المناخية المتطرفة وتفعيل وسائل التضامن مع الدول النامية للتصدي لتغير المناخ.
وتطرق الأمين العام إلى ميثاق التضامن المناخي الذي يحض الدول المسببة لأكبر نسبة من الانبعاثات على بذل جهود مضاعفة لتقليل الانبعاثات والدول الغنية لدعم الاقتصادات الناشئة لتحقيق هذا الهدف.
ودعا الأطراف كافة إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار أثناء مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (كوب 28) الذي ستستضيفه الإمارات في 30 نوفمبر المقبل.
كما حث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ.
وفي هذا السياق أشار غوتيريس إلى دور الشركات والمؤسسات المالية في العمل على دفع مسارات الوصول إلى "صافي الانبعاثات الصفري" الذي يعني تحقيق التوازن بين الكربون المنبعث في الغلاف الجوي والكربون المزال منه.
وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول إن "قمة واحدة لن تغير العالم لكن اليوم يمكن أن يكون لحظة قوية لإحداث زخم يمكن البناء عليه في الأشهر القادمة" مؤكدا "أننا نستطيع ويجب علينا أن نرفع من النسق ونحول الخطط إلى عمل ونبدل مسار التيار". (النهاية)

ع س ت / أ م س




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