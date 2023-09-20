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انطلاق مؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) في المغرب بمشاركة كويتية

9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 20 - 9 (كونا) -- انطلقت بمدينة (فاس) المغربية اليوم الأربعاء فعاليات الدورة ال26 لمؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بمشاركة مسؤولين وخبراء معنيين من الدول الأعضاء بينها دولة الكويت.
وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر في كلمة افتتاحية للمؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (التراث الثقافي في السياسات الوطنية للدول العربية) إن هذه الدورة "ستمكننا لا محالة من الاستماع إلى صناع القرار وراسمي السياسات في الدول العربية بشأن التراث ومختلف البرامج المتعلقة به".
وأضاف ولد أعمر أن هذه الدورة ستمكن المشاركين كذلك من "الاطلاع على تجارب بعضنا البعض وتبادل الأفكار بيننا والنهل من كفاءة خبرائنا ومعرفة برامج شركائنا في المنظمات الدولية والإقليمية لأجل النهوض به وحمايته وجعله رافدا من روافد التنمية المستدامة التي نصبو إليها جميعا".
وذكر أنه رغم الاهتمام الذي توليه البلدان العربية بمجال التراث الثقافي في مختلف أشكاله يظل "عدد المواقع العربية المدرجة على قائمة التراث العالمي قليلا جدا مقارنة بما يكتنزه وطننا العربي من إرث أثري ومعماري أصيل ومتنوع بل إن ربعها تقريبا مسجل على لائحة التراث الثقافي المهدد بالخطر".
وأكد ولد أعمر أن هذه الأمر "يدعونا إلى بذل مزيد من الجهود والتعاون للالتحاق ببقية الشعوب خاصة مع وجود أكثر من 200 ممتلك ثقافي على القائمة التوجيهية" لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعالم والثقافة (يونسكو) "تنتظر إتمام ملفاتها".
وينعقد المؤتمر بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية ويناقش على مدار يومين عددا من المحاور منها "التراث الثقافي في السياسات الوطنية للدول العربية" و"سياسة إدارة التراث الأثري والحضاري في البلدان العربية" و"آليات حماية الممتلكات الثقافية في الوطن العربي".
كما تتضمن قائمة المحاور التي يناقشها المؤتمر "تجارب صون وتأهيل التراث الحضاري في البلدان العربية" و"التعاون الدولي في مجال التراث الحضاري في البلدان العربية" و"التحديات والرؤية المستقبلية للتراث الحضاري في الوطن العربي".
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر ممثلة بوفد من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برئاسة مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا. (النهاية)

م ر ي / م ع ع




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