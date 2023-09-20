انطلاق مؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) في المغرب بمشاركة كويتية

انطلاق مؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) في المغرب بمشاركة كويتية
التاريخ
9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 20 - 9 (كونا) -- انطلقت بمدينة (فاس) المغربية اليوم الأربعاء فعاليات الدورة ال26 لمؤتمر (الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي) الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بمشاركة مسؤولين وخبراء معنيين من الدول الأعضاء بينها دولة الكويت.
وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر في كلمة افتتاحية للمؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (التراث الثقافي في السياسات الوطنية للدول العربية) إن هذه الدورة "ستمكننا لا محالة من الاستماع إلى صناع القرار وراسمي السياسات في الدول العربية بشأن التراث ومختلف البرامج المتعلقة به".
وأضاف ولد أعمر أن هذه الدورة ستمكن المشاركين كذلك من "الاطلاع على تجارب بعضنا البعض وتبادل الأفكار بيننا والنهل من كفاءة خبرائنا ومعرفة برامج شركائنا في المنظمات الدولية والإقليمية لأجل النهوض به وحمايته وجعله رافدا من روافد التنمية المستدامة التي نصبو إليها جميعا".
وذكر أنه رغم الاهتمام الذي توليه البلدان العربية بمجال التراث الثقافي في مختلف أشكاله يظل "عدد المواقع العربية المدرجة على قائمة التراث العالمي قليلا جدا مقارنة بما يكتنزه وطننا العربي من إرث أثري ومعماري أصيل ومتنوع بل إن ربعها تقريبا مسجل على لائحة التراث الثقافي المهدد بالخطر".
وأكد ولد أعمر أن هذه الأمر "يدعونا إلى بذل مزيد من الجهود والتعاون للالتحاق ببقية الشعوب خاصة مع وجود أكثر من 200 ممتلك ثقافي على القائمة التوجيهية" لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعالم والثقافة (يونسكو) "تنتظر إتمام ملفاتها".
وينعقد المؤتمر بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية ويناقش على مدار يومين عددا من المحاور منها "التراث الثقافي في السياسات الوطنية للدول العربية" و"سياسة إدارة التراث الأثري والحضاري في البلدان العربية" و"آليات حماية الممتلكات الثقافية في الوطن العربي".
كما تتضمن قائمة المحاور التي يناقشها المؤتمر "تجارب صون وتأهيل التراث الحضاري في البلدان العربية" و"التعاون الدولي في مجال التراث الحضاري في البلدان العربية" و"التحديات والرؤية المستقبلية للتراث الحضاري في الوطن العربي".
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر ممثلة بوفد من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب برئاسة مدير إدارة الآثار والمتاحف ومدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية محمد بن رضا. (النهاية)
م ر ي / م ع ع
MENAFN20092023000071011013ID1107108988
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