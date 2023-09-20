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انطلاق فعاليات مؤتمر (هواوي كونكت 2023) في (شنغهاي)

9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) شنغهاي (الصين) - 20 - 9 (كونا) -- انطلقت في مدينة (شنغهاي) الصينية اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر (هواوي كونكت 2023) بمشاركة عدد من قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا والمطورين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص جديدة لمستقبل ذكي.
وكشفت الرئيس الدوري لمجلس إدارة (هواوي) والمدير المالي للشركة سابرينا مينغ في كلمتها عن الاستراتيجية الجديدة للذكاء الاصطناعي التي تتبناها (هواوي).
وأكدت مينغ استمرار الجهود التي تبذلها الشركة للتعمق في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية وبناء عمود فقري قوي للحوسبة في الصين لدعم مجموعة واسعة من نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لجميع الصناعات.
وقالت إن (هواوي) أسست بنية مرجعية لقيادة التحول الذكي لمساعدة الصناعات على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن (هواوي) عملت على مدى العقدين الماضيين مع الصناعة لدفع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الأمام ومع اكتساب الذكاء الاصطناعي زخما واستمرار تأثيره على الصناعة في النمو تم تصميم استراتيجية جديدة لمساعدة الصناعات على تحقيق أقصى استفادة يوفرها الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن "شركة (هواوي) ملتزمة ببناء عمود فقري قوي للحوسبة وسنواصل تعزيز التآزر بين الأجهزة والبرامج والرقائق والأجهزة لتوفير أرض خصبة لنظام بيئي مزدهر".
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام مجموعة من الدراسات الجديدة حول (تسريع التحول الذكي) بهدف مساعدة الصناعات على تبني أشكال جديدة من الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجية تحول ذكية شاملة. (النهاية)

م ج ز / م ع ع




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