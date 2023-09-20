انطلاق فعاليات مؤتمر (هواوي كونكت 2023) في (شنغهاي)

انطلاق فعاليات مؤتمر (هواوي كونكت 2023) في (شنغهاي)
التاريخ
9/20/2023 2:37:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) شنغهاي (الصين) - 20 - 9 (كونا) -- انطلقت في مدينة (شنغهاي) الصينية اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر (هواوي كونكت 2023) بمشاركة عدد من قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا والمطورين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص جديدة لمستقبل ذكي.
وكشفت الرئيس الدوري لمجلس إدارة (هواوي) والمدير المالي للشركة سابرينا مينغ في كلمتها عن الاستراتيجية الجديدة للذكاء الاصطناعي التي تتبناها (هواوي).
وأكدت مينغ استمرار الجهود التي تبذلها الشركة للتعمق في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية وبناء عمود فقري قوي للحوسبة في الصين لدعم مجموعة واسعة من نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لجميع الصناعات.
وقالت إن (هواوي) أسست بنية مرجعية لقيادة التحول الذكي لمساعدة الصناعات على تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن (هواوي) عملت على مدى العقدين الماضيين مع الصناعة لدفع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الأمام ومع اكتساب الذكاء الاصطناعي زخما واستمرار تأثيره على الصناعة في النمو تم تصميم استراتيجية جديدة لمساعدة الصناعات على تحقيق أقصى استفادة يوفرها الذكاء الاصطناعي.
وأكدت أن "شركة (هواوي) ملتزمة ببناء عمود فقري قوي للحوسبة وسنواصل تعزيز التآزر بين الأجهزة والبرامج والرقائق والأجهزة لتوفير أرض خصبة لنظام بيئي مزدهر".
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام مجموعة من الدراسات الجديدة حول (تسريع التحول الذكي) بهدف مساعدة الصناعات على تبني أشكال جديدة من الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجية تحول ذكية شاملة. (النهاية)
م ج ز / م ع ع
MENAFN20092023000071011013ID1107108987
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