مبعوث أممي يعرب عن امتنانه لجهود السعودية وعمان في الملف اليمني

مبعوث أممي يعرب عن امتنانه لجهود السعودية وعمان في الملف اليمني
التاريخ
9/20/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 20 - 9 (كونا) -- أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأربعاء عن امتنانه للجهود السعودية والعمانية الرامية للتوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية في اليمن تمهيدا لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة.
ورحب غروندبرغ في بيان بزيارة وفد من صنعاء إلى الرياض مشددا على أهمية "استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم".
وأشار إلى أن "تجدد الزخم" يمثل خطوة مهمة تسهم إيجابيا في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن "والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأكد أن هناك حاجة مستمرة للعمل معا والبناء على المكتسبات والتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية لتأسيس منصة شاملة تجمع اليمنيين للتعامل مع اختلافاتهم والاتفاق على حلول لتحقيق السلام والتعافي والتنمية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية رحبت في وقت سابق من اليوم بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.
وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على النقاشات التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان مع وفد صنعاء برئاسة محمد فليته في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك النقاشات جاءت استكمالا للقاءات الفريق السعودي التي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني وفي صنعاء وتم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خريطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية. (النهاية)
س ن ص / م ع ع
MENAFN20092023000071011013ID1107108985
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