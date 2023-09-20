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مبعوث أممي يعرب عن امتنانه لجهود السعودية وعمان في الملف اليمني

9/20/2023 2:36:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 20 - 9 (كونا) -- أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأربعاء عن امتنانه للجهود السعودية والعمانية الرامية للتوصل إلى حلول لعدد من القضايا الخلافية في اليمن تمهيدا لاستئناف عملية سياسية بين اليمنيين برعاية الأمم المتحدة.
ورحب غروندبرغ في بيان بزيارة وفد من صنعاء إلى الرياض مشددا على أهمية "استمرار تضافر العمل الإقليمي والدولي لمصاحبة اليمن في طريقه نحو السلام المستدام الذي يلبي تطلعات اليمنيين على تنوعهم".
وأشار إلى أن "تجدد الزخم" يمثل خطوة مهمة تسهم إيجابيا في جهود الوساطة الأممية من أجل التوصل لاتفاق بين اليمنيين بشأن تدابير لتحسين الظروف المعيشية ووقف مستدام لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن "والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأكد أن هناك حاجة مستمرة للعمل معا والبناء على المكتسبات والتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الماضية لتأسيس منصة شاملة تجمع اليمنيين للتعامل مع اختلافاتهم والاتفاق على حلول لتحقيق السلام والتعافي والتنمية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية رحبت في وقت سابق من اليوم بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.
وجاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على النقاشات التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان مع وفد صنعاء برئاسة محمد فليته في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك النقاشات جاءت استكمالا للقاءات الفريق السعودي التي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني وفي صنعاء وتم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خريطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية. (النهاية)

س ن ص / م ع ع




MENAFN20092023000071011013ID1107108985

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