الديوان الأميري ينعى أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح

الديوان الأميري ينعى أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح
التاريخ
9/20/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) -- بسم الله الرحمن الرحيم
"جاءنا من الديوان الأميري ما يلي:
ينعى الديوان الأميري المغفور لها نعيمة خلف الدوسري أرملة الشيخ عقاب المالك السلمان الصباح عن عمر يناهز 74 عاما وسيوارى جثمانها الثرى في الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس.
إنا لله وإنا إليه راجعون".
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هاتف: 66689914 - 66058856
- عزاء النساء: السرة - قطعة 6 - شارع 12 - منزل 11
هاتف: 99833109 - 97873131. (النهاية)
م ص ع
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