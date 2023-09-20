الصين تعارض التدخل البريطاني في شؤون هونغ كونغ

الصين تعارض التدخل البريطاني في شؤون هونغ كونغ
التاريخ
9/20/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 9 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الأربعاء عن استنكارها ومعارضتها لتقرير دوري أصدرته الحكومة البريطانية حول هونغ كونغ واعتبرته "تدخلا سافرا" في شؤون هونغ كونغ "وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي والأعراف السياسية".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أدلت بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي حينما طلب منها التعليق على التقرير البريطاني النصف السنوي الذي يحتوي على انتقادات واسعة حول الوضع في هونغ كونغ.
ونقلت الوكالة عن نينغ قولها "نرى في هذا التقرير المزعوم اتهامات غير مسؤولة وغير واقعية".
وأضافت ماو أن "برنامج (دولة واحدة ونظامان) حقق نجاحا منذ عودة هونغ كونغ للوطن الأم باعتراف دولي واسع النطاق".
وأضافت أن هونغ كونغ "تواصل العمل كجسر ونافذة بين البر الرئيسي الصيني وبقية العالم".
وأشارت إلى أنه "ليس للملكة المتحدة أية سيادة أو ولاية قضائية أو حق الإشراف على هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين" مضيفة أن "الأساس القانوني لحكم الحكومة المركزية لهونغ كونغ هو دستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
وكانت بريطانيا نشرت أمس الثلاثاء تقريرا دوريا نصف سنوي وجهت خلاله انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير والتجمع السلمي في هونغ كونغ خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين. (النهاية)
م ك / ف ا س
MENAFN20092023000071011013ID1107108983
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