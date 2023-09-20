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الصين تعارض التدخل البريطاني في شؤون هونغ كونغ

9/20/2023 2:36:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 20 - 9 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الأربعاء عن استنكارها ومعارضتها لتقرير دوري أصدرته الحكومة البريطانية حول هونغ كونغ واعتبرته "تدخلا سافرا" في شؤون هونغ كونغ "وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي والأعراف السياسية".
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أدلت بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي حينما طلب منها التعليق على التقرير البريطاني النصف السنوي الذي يحتوي على انتقادات واسعة حول الوضع في هونغ كونغ.
ونقلت الوكالة عن نينغ قولها "نرى في هذا التقرير المزعوم اتهامات غير مسؤولة وغير واقعية".
وأضافت ماو أن "برنامج (دولة واحدة ونظامان) حقق نجاحا منذ عودة هونغ كونغ للوطن الأم باعتراف دولي واسع النطاق".
وأضافت أن هونغ كونغ "تواصل العمل كجسر ونافذة بين البر الرئيسي الصيني وبقية العالم".
وأشارت إلى أنه "ليس للملكة المتحدة أية سيادة أو ولاية قضائية أو حق الإشراف على هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين" مضيفة أن "الأساس القانوني لحكم الحكومة المركزية لهونغ كونغ هو دستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
وكانت بريطانيا نشرت أمس الثلاثاء تقريرا دوريا نصف سنوي وجهت خلاله انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير والتجمع السلمي في هونغ كونغ خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين. (النهاية)

م ك / ف ا س




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